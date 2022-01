Caciques protestarán contra el sistema de Salud tras la muerte de una joven y su bebé

Luego de que una joven de la comunidad de La Puntana falleciera tras horas de tener a su bebé sin vida en el vientre, caciques wichís, acompañados de miembros de distintas comunidades de la zona, se movilizarán al hospital de Santa Victoria Este exigiendo una mejor atención sanitaria.

Celedonio Torres, cacique de la Comunidad Misión San Luis de Santa Victoria Este, en El Expreso, denunció la persistente falta de atención y discriminaciones para con los pueblos indígenas en el sistema de salud.

En la oportunidad, hizo hincapié en la lamentable pérdida de las vidas de la joven de 18 años y su bebé, que había sido derivada desde el hospital de Santa Victoria Este al nosocomio de Tartagal, sin recibir la atención correspondiente, y transcurriendo horas con el feto muerto en su interior.

En ese sentido, el referente wichí explicó que, frente a las numerosas consultas de salud por todo tipo de afecciones, ningunas son respondidas: “no hay atención y los médicos nos abandonan”, denunció.

Además explicó que tras el incremento en los contagios de Coronavirus durante las últimas semanas, el personal de salud está saturado y no están atendiendo “otra afección que no sea del COVID-19” y agregó que no tratan otras sintomatologías, no hay medicaciones y en esos casos, “la enfermedad avanza”, sostuvo.

Por su parte, Pablo Solís, cacique de la comunidad de La Puntana, también se refirió a la difícil situación que atraviesan. “Tenemos un puesto de salud que cuenta con tres enfermeros que son auxiliares de enfermería, agentes sanitarios, este personal debe atender más de 3 mil habitantes y siempre faltan medicamentos; el que se enferma debe comprar y conseguir porque no hay farmacia”, afirmó Solís.

“Estamos reclamando atención como cualquier ciudadano, sin importar raza, o religión, estamos en una sociedad donde se recuperó la democracia, donde hay igualdad de oportunidades según expresan los gobernantes”, criticó Solís.