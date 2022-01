En un curso gratuito, los chicos podrán aprender cómo ser payamédicos

Entre tantas noticias pálidas, difíciles o negativas, hace falta reir más y ayudar a quienes lo necesitan a poder esbozar una sonrisa sanadora. Esta es la oportunidad que tendrán los niños de Salta quienes este domingo tendrán la chance de aprender a ser payamédicos.

Se trata de una iniciativa de la fundación Payaso Mediquin, la cual este 23 de enero brindará un curso totalmente gratuito para niños de 5 años en adelante y adolescentes de hasta 15 años, para que aprendan a ser payamédicos.

Marcelo Torres, presidente de la fundación, habló con Fm Profesional donde contó los detalles de la actividad, indicando que la misma será de 9.30 a 14 horas en el Centro Cultural América, frente a plaza 9 de Julio. La jornada se dividirá en dos partes, primero con el contenido teórico sobre la labor del payaso hospitalario y luego el porqué de la necesidad de jugar.

Torres también indicó que, al tratarse de chicos, no se los expondrá en hospitales sino que podrán ayudar en intervenciones en lugares donde no esté expuesta su salud, como en hogares de ancianos, casa cuna, merenderos, etc.

Finalmente, Torres resaltó que el próximo 31 de enero se recibirá la primera promoción de payamédicos adultos, recordó que la fundación es nueva y el año pasado obtuvieron la personería jurídica.