Aumento del gas: “Cuando se ponga el precio real los quiero ver a todos”

En medio de las audiencias por aumento del gas, diversos sectores comienzan a preocuparse por lo que pueda ocurrir. Marcelo Brito, dueño de GNC Salta, dialogó con CNNSalta-94.7 dónde comentó que el aumento, que también afectará a su sector, “es preocupante, muy preocupante porque afecta a todo el mercado. Todos casi usamos gas, más los taxis, remises, la gente que trabaja, es el combustible del pueblo”.

En otro tono, el empresario se mostró preocupado por los aumentos que atacan al bolsillo de los argentinos y la situación de los combustibles: “La verdad que esto parece que ya no tiene freno, lo venimos hablando desde décadas atrás, siempre usamos un valor que no existe. El precio que pagamos no es el real, y cuando se ponga el precio real los quiero ver a todos, cuando veamos lo que vale nuestra plata”.

Haciendo foco en el plano loca, De Brito criticó, “siempre estamos pagando el m3 de gas más caro que en todo el país”, y más adelante agregó: “Cada 4 meses, siempre hay un aumento”. Durante la entrevista, explicó que en el caso del GNC el precio real se puede calcular en base al de la nafta super, el GNC debería costar siempre un 40% del valor de este combustible.

Con la mirada puesta hacia adelante aseguró que, “siempre el GNC acompaña la crisis y ayuda al bolsillo de la gente. Lo que se viene ahora es lo eléctrico, pero a la vez es tan caro y tan poco accesible”, y destacó que la inversión de la colocación de GNC “se amortiza en ocho meses”.