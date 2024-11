Villada habló sobre los posibles cambios en el gabinete y las elecciones 2025

En el marco del análisis del Presupuesto 2025 el Gobernador Sáenz fue consultado por cambios en el gabinete provincial, y dijo que los cambios y oxigenar el gobierno siempre es bueno.

En este sentido, el Ministro de Gobierno de Salta, Ricardo Villada, en CNN Salta, dijo que acompañará al Gobernador en la función que sea, señalando que ante el desgaste siempre son buenos los recambios o movimientos.

Explicó que el mandatario provincial no se refirió en sus dichos específicamente a ministros, sino que también se refirió a nivel de secretarías: “Si me preguntas una opinión, a mí me parece muy saludable que el equipo se esté oxigenando permanentemente”.

Dijo también que a fin de año se podría avanzar sobre estas cuestiones y de llevarse adelante se dará a conocer oportunamente.

Elecciones 2025

Sobre las próximas elecciones del 4 de mayo del siguiente año, recordó los cambios en el sistema electoral desde la eliminación de las PASO como la modificación de la Constitución.

A raíz de estos cambios las próximas elecciones serán más sencillas para los votantes no debiendo elegir concejales en 35 municipios, mientras que las fuerzas políticas tendrán el desafío en la elección de senadores.

“Se acabó el esquemita de un montón de dirigentes forman listas para ser candidatos a concejales y van detrás empujando la candidatura de alguien, ahora va a haber necesariamente que discutir proyectos, programas y allí decidirá la gente” finalizó.