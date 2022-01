Se reúne el COE: "Debemos reevaluar la medida, no todos los eventos son iguales"

En medio del avance de la tercera ola de coronavirus en la provincia, la cual ha dejado cifra récords en la cantidad de personas contagiadas con el virus, será este viernes cuando vuelva a reunirse el Comité Operativo de Emergencias para definir nuevas medidas, teniendo en vista la continuidad o no de la limitación para los eventos masivos que reúnan a más de 1000 personas.

En la víspera de ese encuentro quien habló fue el ministro de Gobierno de Salta, Ricardo Villada, donde no solo dio a conocer su postura sino que reflexionó del contexto epidemiológico actual y lo diferente que se presenta esta ola a las dos anteriores en la provincia.

“Es una situación que nos ha sorprendido, habíamos tenido la experiencia que en calor la pandemia nos daba un respiro, ahora apareció de una manera diferente y un grado de contagio muchísimo más alto, pero con una población prevenida y vacunada”, dijo primeramente.

Continuando en su diálogo con Canal 9 Multivisión Villada indicó que el principal tema a tratar de qué pasará con los eventos masivos y si continúan o no con sus limitaciones. “Pienso yo que debemos reevaluar la medida que tomamos, no todos los eventos son iguales, un partido de fútbol no es igual a un festival, se junta más gente en el río cuando hace calor que en un evento de este tipo”, argumentó.

Asimismo enfatizó que buscarán una pluralidad de voces en la reunión que comenzará a las 11.00 de este 21 de enero. “El Gobierno entendió necesaria no solo la visión de los médicos sino de otros sectores, sentar a la mesa la mirada del sector empresario, de los trabajadores, del Consejo Económico y Social, de los legisladores”, anticipó el ministro.

“El COE está evaluando permanentemente la situación, con esos picos de 4000 casos”