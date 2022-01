Economía argentina: “No tener los dólares en el sistema financiero puede ser una buena idea”

En medio de las tensas negociaciones con el FMI y mientras diversos sectores de la sociedad avizoran un futuro oscuro desde lo económico. InformateSalta dialogó con el economista Luis Kabbas, socio de Norte Gestión y Finanzas, quien comentó que “no tener los ahorros en dólares depositados en el sistema financiero puede ser una buena idea en el corto plazo, siempre sin entrar en pánico”.

“Nosotros somos de la idea de que el país debería hacer frente a los vencimientos para poder seguir negociando en buenos términos con el FMI”, dijo el especialista al ser consultado sobre el futuro de los acuerdos entre el organismo internacional y Argentina.

“Si no hay acuerdo con el FMI puede ser la gota que rebalse el vaso"

Continuó diciendo: “No sería nada positivo que Argentina entre en default o cesación de pagos. Si bien el Banco Central tiene bastante golpeadas las reservas, tienen algo para hacer frente a estos vencimientos y dejar abiertas las negociaciones y acelerar el proceso para llegar a marzo”, esto para afrontar el vencimiento más grande.

El dólar es otra de las cuestiones que preocupan a la población y que de alguna forma impactan en los precios, y por ende en los bolsillos, “el precio del dólar en la Argentina pareciera que siempre va para arriba lamentablemente, estamos en una situación en la que la inflación sigue siendo muy elevada”, comenzó diciendo para luego agregar: “El año pasado el dólar estuvo por debajo de la inflación, incluso los paralelos, vemos una suba del 35% contra una inflación en torno al 50% es muy posible que sigamos viendo una tendencia alcista en los dólares paralelos que le ponen presión al dólar oficial”.

Kabbas, muy preocupado, adelantó: “Si no hay acuerdo con el FMI puede ser la gota que rebalse el vaso, no estamos en condiciones de afrontar el shock de ese tipo que generaría sin duda un malestar adicional en los mercados. En caso de que el gobierno de algunas señales de acuerdo, podríamos llegar a ver que podría haber algún tipo de ajuste en el dólar paralelo, pero sería de corto plazo, lo más probable es que retomemos la senda alcista para el billete”.

“Lamentablemente 2022 es un año que no es electoral, venimos de elecciones de medio término donde el gobierno hizo muchos esfuerzos para tratar de llegar a las elecciones con el mercado dentro de todo calmo. Históricamente los ajustes se hacen en los años que no son electorales y dada la situación del país creemos que es un poco lo que hace falta lamentablemente y va a ser un año difícil”, anticipó sobre lo que nos puede deparar este año y explicó: “Tenemos una inflación que va a seguir siendo elevada en torno al 50%, no creemos que puedan bajar el ritmo inflacionario este año, con lo cual va a ser un año duro para el trabajador, para el asalariado, seguramente el costo de vida siga subiendo y los salarios probablemente crezcan por debajo de la inflación generando todavía niveles de pobreza mayores”.

"Cualquier señal positiva nos debería permitir sacar la cabeza del agua"

Argentina parece estar en una situación el cual no existen soluciones a corto plazo, así lo expreso Luis Kabbas, “si podemos ver una recuperación con un acuerdo con el FMI, con un plan económico serio, que por ahora el gobierno no presentó y no muestra señales de presentarlo. Pero si se llegará a dar el caso de un plan económico serio, deberíamos ver un rebote. Estamos tan golpeados que cualquier señal positiva nos debería permitir sacar la cabeza del agua, que no sería la solución a los problemas, pero por lo menos sería dar el primer paso. Los problemas estructurales del país no se resuelven a corto plazo, deberíamos tomar una política de estado que no cambie cada vez que cambia el gobierno y tomar ejemplos de otros países de la región donde tuvieron planes de diez años donde mantuvieron cierta coherencia en las políticas económicas y pudieron ver un crecimiento sostenido”.

Hace un mes, en diciembre del 2021, se cumplieron 20 años de lo sucedido con la economía del país en 2001. Muchos sectores continúan con la desconfianza hacia el sector bancario y todos sus organismos, por esto, tratando de llevar tranquilidad a las personas realizó el siguiente análisis: “La realidad es que el sistema financiero argentino está en una situación muy distinta a la del 2001. En el 2001 por cada dólar que había depositado en los bancos 0,70 estaban prestados, no los tenían los bancos, sino que se los habían prestado a empresas, hoy estamos en una situación distinta donde casi no hay crédito en dólares. Entonces por cada dólar que hay en los bancos hay 90 centavos que realmente los tienen en las reservas del Banco Central, que no están en las reservas netas que hablamos que no les quedan más al banco central, pero cuando hablamos de reservas brutas vemos que hay un monto arriba de los 30 y pico mil millones de dólares tiene que ver con que ahí están los dólares de la gente”.

Sin embargo, el análisis no se queda ahí y continua, “no vemos una situación inminente de riesgo financiero, pero si estamos en una situación que se está deteriorando de manera acelerada y que si se llega a dar un default con el FMI se podría dar una corrida bancaria que deteriore aún más la situación. Siempre se dice que mejor prevenir que curar, por ahí si es evitable, no tener los ahorros en dólares depositados en el sistema financiero puede ser una buena idea en el corto plazo, siempre sin entrar en pánico porque no estamos en una situación de que haga falta un corralito hoy ni mucho menos”.