Desesperado pedido de una madre para poder ver a su hijo

Verónica Rojas es una joven de 29 años, de General Güemes, quien aseguró que por una falsa denuncia de violencia familiar le quitaron a su hijo al que no puede ver desde el año pasado. El menor de 6 años se encuentra en el Hogar Cuna, en la capital salteña.

“El día 31 de marzo del 2021 se apersonó en mi domicilio sin ninguna orden judicial la policía GOPAR de Salta junto a la Policía de Güemes, de manera brutal me sacaron a mi nieto sin una orden ni motivos. Hasta el día de hoy no entendemos por qué se lo llevaron”, dijo la abuela en Todo Salta Noticias.

La mujer manifestó que la justicia no le da ninguna respuesta y temen que lo den en adopción. “Se llama Mateo Alexander Rojas. Entró sin una marca al Hogar Cuna, fue revisado por una licenciada quien dijo que el niño no debía estar ahí y que no es la primera vez que se cometen esos errores por parte de la Secretaría de la Niñez de Salta. Están violando los derechos del niño, no le permitieron estudiar el año pasado, no sabe ni leer ni escribir”.

La madre y la abuela del niño acusaron que el pequeño “está sufriendo violencia por parte de los otros niños, le pegaron una piña y le sacaron dos dientes. No nos permiten verlo. No sabemos cuál es su situación de salud y psicológica, queremos un certificado médico”.

Verónica Rojas explicó que la policía se llevó a su hijo “por una falsa denuncia de una vecina con la que discutió. "Ella llamó al 102 pero no fue ninguna trabajadora social a investigar, sin ninguna orden judicial, a punta de pistola, golpeándome, rompieron todo y se lo llevaron. Yo cumplí con todos los requisitos que me ordenó el juez para que me lo devuelvan, estoy desesperada”.