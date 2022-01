"Ya no sirve más", productores de tabaco también sufrieron la fuerza de la tormenta

Pasan las horas y siguen las repercusiones en torno a la fuerte tormenta que se precipitó durante la tarde de este miércoles y madrugada del jueves, la cual causó múltiples inconvenientes, problemas y daños en varias partes del área metropolitana de Salta, con el agravante de que la alerta sigue vigente.

Quienes también tuvieron problemas fueron los productores que se vieron perjudicados ya que la tormenta les arruinó sus plantaciones, sin poder rescatar la siembra que ya estaba lista para cosechar, con sus campos tapados totalmente por el agua.

“Todo el tabaco que está con lodo, con agua, no sirve más”, lamentó un productor de la zona de La Calderilla quien, en diálogo con Somos Salta, comentó que esto fue causado por un arroyo que recibió gran cantidad de agua y se desbordó.

“Es un arroyo que recibe agua nueve kilómetros arriba, yendo a La Caldera, cayó tanta que reventó el cauce y cayó al campo”, relató mirando los sus cultivos de tabaco ya inservibles, cuando habían empezado con la cosecha de lo sembrado.

“Esto anoche estaba todo lleno de agua, no sirve más”

El productor indicó que son entre 6 y 7 hectáreas de tabaco que ha perdido. “Me faltaba cosechar el tabaco que más pesa, que da más calidad, desgraciadamente esto no tiene seguro, tenemos el de granizo que es obligatorio pero para estas desgracias no se cubre”, indicó para concluir.