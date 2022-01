"Se me llevó todo", la noche de terror en el barrio J.M. de Rosas por la tormenta

El tema obligado en la mañana de este jueves fue sobre las consecuencias y problemas que causó la intensa lluvia que se desarrolló durante toda la jornada de este miércoles y la madrugada de este 27 con calles anegadas, arterias tapadas y algunas viviendas complicadas.

Sobre este último punto, fue una noche de terror para los residentes del barrio Juan Manuel de Rosas, en la zona norte de Salta Capital donde el río divide la ciudad con Vaqueros, ya que la fuerza del caudal de agua provocó el desmoronamiento de las defensas y las precarias casas colapsaron, se mojaron e incluso hubo quienes perdieron sus pertenencias.

Cristian es uno de los vecinos quien en diálogo con Somos Salta dio detalles de la pesadilla que tuvieron que vivir. “Así quedó mi casilla, fue un solo gritería de los vecinos, de la desesperación rompí la ventana para sacar a los chicos porque (el río) se comía todo”, aseveró mientras se veían los restos de su casa.

Por su parte Karen, otra de las vecinas, sumó que el agua a caer cerca de las 21 y no paró hasta las 6.00. “No paró, no dormimos, estuvimos bajo la lluvia, de a poco se iba comiendo” el río la defensa del mismo donde estaban colocadas las casas, rememoró.

“Se llevó los colchones, todo y nadie nos da respuestas”

Otra mujer del barrio también dio su testimonio de lo que tuvieron que vivir en la tormenta. “Todos se me llevó y a mí nadie me ayudó, yo tenía la posibilidad de salvar mis cosas, los vecinos quería ayudarme pero la policía no nos dejaba entrar y me quedé sin mis cosas”, fue su reclamo.

Quien llegó hasta el lugar fue el secretario de Protección Ciudadana, Jorge Altamirano, quien al medio citado afirmó que estaban tratando de tener un panorama claro de las complicaciones que habían tenido en ese barrio para dar la ayuda necesaria, pero recalcando que no pueden quedar allí ante la peligrosidad del escenario.

“Se entiende la situación pero la comunicación es difícil al decirles que no pueden ubicarse aquí, tienen que saber que es un área de riesgo, entendemos su situación pero deben entender que el río va a carcomer” la zona, previno el funcionario sumando que tenían registradas 12 familias afectadas sobre la ribera del río.