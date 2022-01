El agua tapó el camino a Potreros de La Caldera y los vecinos no pueden entrar

Las consecuencias causadas por las lluvias y tormentas de las últimas jornadas siguen siendo noticias, reportándose más inconvenientes y problemas no solo en Salta Capital sino en otros puntos de la provincia.

Este es el caso de los vecinos del loteo Potreros de La Caldera donde el agua que desbordó del río que pasa por esa localidad, se fue hacia el camino que lleva al barrio el cual quedó totalmente intransitable, enlodado, con guijarros a la vista, impidiendo que cualquier tipo de rodado llegue a algún inmueble.

InformateSalta se comunicó Daniel Fernández, vocero de Potreros quien dio más detalles de la situación que están atravesando en el loteo. “Con todas estas lluvias, se desbordó el río y el agua llegó a la parte nuestra, a los vecinos que están más abajo, y el camino se ha desbordado, se ha roto entero a tal punto que es intransitable hasta para las camioneta 4x4”, protestó primeramente.

Del mismo modo señaló que el cauce entró por el camino de la costanera y lo destruyó. Además que la gente de El Durazno, un loteo lindero, con sus propias maquinas supo arreglar parte del camino, pero el resto que debería tener algún tipo de obra por la intendencia no supo ser atendido nunca. “Si no fuera por las máquinas del Durazno, no se podría transitar ni la mitad del camino”, aseveró.

“Hasta ayer la entrada era por cuatriciclo para llegar a casa, al camino no se lo ve, parece un brazo más del río”

Daniel enfatizó que son muchas las familias que viven en esta parte de La Caldera damnificada y que llevan tiempo sufriendo esta problemática sin ningún tipo de ayuda, acción, obra, intervención, solución o propuesta. “Todos los años es lo mismo y peor, ya estamos cansados”, lamentó.

La única vez que alguna máquina se acercó a la zona fue el año pasado, donde por una intervención de máquinas de Gendarmería o el Ejército, se logró estabilizar el acceso, el cual hoy quedó bajo agua. “No sabemos qué problema tendrá el intendente, que llega hasta una determinada parte y nada más, entendemos que todo lleva tiempo y dinero pero si seguimos esperando, siguen pasando estas cosas”, agregó sobre la falta de acción del municipio.