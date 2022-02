Marcha contra la Corte Suprema: "Se pedía que renuncien los ministros, no había una propuesta"

Ayer se concretó la marcha convocada por organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos y organismos de Derechos Humanos que adhirieron al 1F en contra de la Corte Suprema de Justicia, pidiendo la renuncia de sus integrantes. En Salta la marcha fue por el centro de la ciudad donde con cánticos y carteles se expresaron en contra del accionar de la justicia en Argentina.

Al respecto quien habló del tema fue el doctor Ricardo Toranzos, fiscal federal quien dialogó con el programa Modo Avión por CNN Salta – 94.7 MHZ – donde se permitió opinar de esta marcha: “Yo integro la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, donde hicimos conocer la preocupación no sobre la expresión que podría realizar cualquier persona en su desagrado por la función judicial, sino que era convocada por funcionarios públicos de otros poderes del Estado”.

Dicho esto recalcó que la preocupación como entidad iba a que, en el caso de pedir una renuncia o dimisión de un funcionario judicial o ministro de Corte, hay procesos establecidos en el sistema o en la misma Constitución. “Si uno no está de acuerdo cómo se desarrolla un funcionario judicial, hay todo un procedimiento legal”, aseveró.

En ese sentido el fiscal enfatizó la gravedad de que funcionarios públicos de otros poderes hayan convocado a la marcha, aunque algunos después no participaron. “La institucionalidad se defiende cumpliendo o haciendo lo correcto de acuerdo al sistema, cuando uno hace una expresión para que renuncie un magistrado, pero no lo hace con pruebas o evidencia, pareciese que es solo un escracho o una forma de desprestigiar”, reflexionó.

“La marcha, como guía para una renuncia, es un camino irregular, aunque no quita que la gente se pueda manifestar”

Algo que el fiscal sí reconoció es que hay una sociedad que no está conforme con la respuesta de la Justicia a sus demandas, por eso llamó a seguir adelante en la construcción de la República pero en bases firmes y con propuestas. “Hay que fortalecer la institución, la Justicia necesita un camino concreto para tener un servicio de calidad, necesita reformas pero no creo que una manifestación en una plaza sea el camino para conseguirlas, ayer se pedía que renuncien los ministros, no había una propuesta para mejorar la Justicia”, sentenció su parecer de lo ocurrido.