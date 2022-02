Denuncia penal y manifestación de vecinos por irregularidades en un consorcio de Barrio Casino

Los vecinos del Barrio Casino realizaron una denuncia penal y planean una manifestación debido a una serie de irregularidades que detectaron en el consorcio que los regula. En diálogo con InformateSalta, el abogado que los representa, Martín Oropeza comentó que realizaban una recaudación de alrededor de ocho millones de pesos, pero no presentaron los libros contables.

La denuncia penal realizada en la fiscalía penal 3 de Limache, se da porque “los vecinos venían pagando de expensas alrededor de 2600, y a partir de diciembre del año pasado les aumentaron el doble”, pero esto no es lo único.

“Hay 320 unidades funcionales, hacían una recaudación de ocho o nueve millones. Con el aumento se va al doble, este consorcio no justifica porque el aumento”, continuó detallando el abogado representante de los vecinos de la zona. “El problema se arma cuando ellos (los vecinos) piden una asamblea para cambiar las autoridades, y el consorcio no quiso entregarle al nuevo grupo los libros contables ni demás. Desde esa fecha no muestran los libros”.

Además de la denuncia penal realizada en la fiscalía correspondiente, el viernes 11 tendrá lugar una audiencia en Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Salta ya que: “Si bien hay un delito penal, también hay una relación de consumo vecino consorcio”, explicó Oropeza.

Mientras tanto los vecinos tienen planeado manifestarse mañana alrededor de las 16 en el barrio exigiendo la normalización de la situación que viven.