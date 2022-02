Situación sanitaria en el Norte: "Hablé con los caciques, no quieren vacunarse"

Fue noticia lo ocurrido en las últimas semanas en la zona del norte salteño donde se produjo la muerte de niños por distintas circunstancias, atribuyéndose en algunos casos cuadros de deshidratación y en otros patologías vinculadas al COVID-19, tras lo cual se coordinó un trabajo intensivo de la cartera sanitaria para dar urgente respuesta a las comunidades originarias afectadas.

Esta situación le fue consultada al gobernador Gustavo Sáenz al finalizar los homenajes al general Martín Miguel de Güemes por el aniversario de su natalicio. “Que hayan muerto por desnutrición o por Covid, es una tristeza muy grande”, sentenció directamente el mandatario ante el micrófono de InformateSalta.

Del mismo modo contó que fue personalmente a la zona en cuestión. “Fui a Santa Victoria y hablé con los distintos caciques, no quieren vacunarse, entienden que no es bueno hacerlo, yo les dije que científicamente está comprobado que era bueno, ellos plantean que la situación es otra”, comentó el gobernador sobre la postura y el pensamiento de los originarios respecto a la inoculación contra la enfermedad.

No obstante enfatizó que siguen con el compromiso de seguir brindando asistencia, recursos e infraestructura para sanear falencias de antaño. “La situación no es de ahora, es de hace muchísimos años y nosotros vamos haciendo a medida que podemos, en 2 años hicimos lo que no se hizo nunca”, rescató recordando que hace poco se inauguró un Centro de Recuperación Nutricional.

Del mismo modo y reafirmando su convicción de trabajar en el tema, Sáenz también resaltó que desde Provincia están abordando una cuestión que mucho tiempo no se veía y por la que no se trabajaba. “Hay muchos problemas estructurales porque por años no se abordaron, no se mostraban y nosotros los estamos mostrando, trabajando con Nación para seguir avanzando”, defendió.

Por último y volviendo al tema de la vacunación, insistió en que la gente aproveche para inocularse. “Seguimos insistiendo en que es lo mejor que hay, pedimos que se vacunen, está demostrado que corren menos riesgos que aquellos que no están vacunados, lamentablemente muchos piensan que vacunarse no es bueno”, reflexionó para concluir.