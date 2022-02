Síndrome de Diógenes: Sigue el reclamo en Limache por una casa donde acumulan basura

Una situación de antaño conocida en Salta y que sigue vigente es el problema que tienen vecinos de barrio Limache, en la zona sur de la Capital provincial, con una casa donde residen personas a quienes acusan de acumular basura de a montones, ya que padecerían del síndrome de Diógenes, generándose una suciedad que está molestando a los demás residentes.

Justamente fueron los vecinos quienes dialogaron con Somos Salta para volver a manifestar su descontento por esta situación, denunciando que la basura se sigue acumulando en grandes cantidades, pidiendo la actuación de alguna autoridad pertinente.

“Esta situación viene de hace más de 10 años, desde que llegamos estaban pero no como está ahora, que se va empeorando cada vez más”, recalcó una vecina de este barrio sobre la casa que la definió como “un basural de cielo abierto, una casa de familia que no se la ve porque está todo tapado de basura”.

Según agregó fueron a pedir intervención en la Municipalidad de Salta pero allí le habrían manifestado que no se hacen cargo de estas situaciones, que debía recurrir a bomberos o a la policía. “Fui a la policía, hablé con el comisario y me dijo que no se pueden hacer cargo, menos los bomberos”, sumó la mujer quien dijo que temen otros incendios como un par que ocurrieron años atrás.

“Es un basural, es una sucursal del (vertedero) San Javier, tenemos todos los bichos aquí”

El medio citado buscó la otra campana hablando con la mujer que vive en la casa denunciada. “Yo no necesito ayuda, yo voy a limpiar, lo estoy haciendo poco a poco, tampoco puedo hacerlo rápido”, aseguró la propietaria.

Sobre las acusaciones en su contra, dijo que ella no vive en esas condiciones porque quiere, sino que esa basura luego la vende, como ser latas o chatarra. “Yo no molesto, ellos me dicen basura, me insultan, me pegan a los perros, y yo no es que quiera vivir así, me estoy organizando”, reafirmó.