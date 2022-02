¿Vender, alquilar o esperar?: Claves para pensar la rentabilidad inmobiliaria

Independientemente de la zona, un simple recorrido por las calles de Salta permite evidenciar la cantidad de propiedades que se ofrecen para la venta en comparación a los pocos carteles de alquiler que prácticamente ya no se ven en la vía pública.

Sucede que los precios de los inmuebles presentan mermas de hasta un 30% en dólares en relación a los últimos tres años, y en algunos casos la rentabilidad de los alquileres no es tan efectiva como en otras épocas, ya que rozan su piso histórico. Esto hace que quienes tienen propiedades se debatan en cómo sacarles el máximo provecho.

En una nota anterior en InformateSalta, dimos a conocer que en Salta se requieren más de 30 años para recuperar la inversión de un inmueble destinado a generar ingresos mediante un alquiler.

Entonces, ¿qué hacer con las propiedades: alquilarlas, venderlas o mantenerlas vacías? En este punto, el asesoramiento de corredores inmobiliarios resulta fundamental para orientar al propietario sobre los caminos que puede optar, según el objetivo que se persiga.



“En los últimos años, incluso antes de la pandemia, la rentabilidad que tienen los inmuebles en Argentina fue decreciendo por la inflación y la suba del dólar, y claro que todo va de la mano con la política económica del país’ explica Graciela Mosconi, propietaria de una inmobiliaria que lleva su nombre hace 16 años.

Si bien son muchos los factores que operan en el comportamiento del mercado inmobiliario, la Ley de Alquileres tuvo un impacto directo negativo en estas operaciones, tanto como para propietarios, como para inquilinos, motivo por el cual ya desde fines del 2021 desde el sector se elevaron pedidos para su revisión, consiguiendo un guiño por parte del Gobierno Nacional que reconoció el desacople que generó, teniendo ajustes que superan el 53% anual.

“La ley de alquileres afectó a propietarios e inversores que se dedicaban a la rentabilidad. Mientras que antes se esperaba que la compra se amortice en 10 o 12 años aproximadamente, hoy por hoy con los precios vigentes hay propiedades que amortizan el costo a los 25 años o más, y esto hace que se pierda un poco el atractivo por las rentas”, explica Mosconi.

Apelando a ejemplos locales, Graciela Mosconi menciona los monoambientes ubicados en Barrio El Huaico, que son muy demandados a la hora de alquilar, lo que incentiva y provoca mayor fluidez en esos inmuebles.

En este punto, la corredora analiza: “Al haber una crisis habitacional como la que hay, la rentabilidad es inmediata. Eso no se lo niega. Pero, ahora bien, depende el resultado que desea obtener el inversor, hay distintas variables muy seductoras, si se quiere negocios a largo plazo, como inversiones en fideicomisos o loteos”.

“Compras, loteos y fideicomisos son, en este momento, las operaciones por las que más están apostando los inversores, pero porque proyectan el negocio a largo plazo”

Dentro del universo de opciones que ofrecen hoy por hoy las inmobiliarias, cada recomendación dependerá de lo que busca el inversor, sin embargo, en el caso de los propietarios, se debe mantener la conducta de saber cuándo actualizar la tasación del inmueble, para que éste no pase tantos años sin poder venderse. En palabras de Mosconi, “las casas que llevan mucho tiempo en venta no están en los valores que corresponden, no se ajustan a la realidad. La inestabilidad económica que se vive en Argentina requiere tasaciones actualizadas y acordes a las fluctuaciones del mercado".

Aquí volvemos a la importancia de asesorarse con un profesional. “La gente tiende a tomar como referencia la información de cualquier clasificado, a veces confundiendo valores económicos y sentimentales, pudiendo recurrir a manos de profesionales que conocemos los vaivenes de nuestra plaza y podemos adecuarnos por nuestra experiencia y conocimientos”, explica Graciela Mosconi.

Finalmente, existe la opción para los propietarios de dejar el inmueble vacío, es decir que se “mantenga ocioso”, aunque hay que evaluar los costos de mantenimiento mensual que genera cualquier propiedad.

Sea cual fuera la decisión, hay quienes sostienen que los negocios inmobiliarios continúan siendo una fuente de tranquilidad, es decir, una inversión inmobiliaria bien hecha es rentable y segura.

