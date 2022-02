Qué se sabe hasta ahora del fatal operativo en el barrio Atocha II

Siguen las repercusiones en torno al episodio ocurrido este miércoles en barrio Atocha II donde un policía resultó herido por arma blanca, estocada que le habría propinado un sujeto quien recibió el impacto de un disparo, arribando sin vida al hospital San Bernardo.

No obstante y hasta la tarde de este jueves muchas eran las dudas como incógnitas que se mantenían de lo ocurrido, como así el dolor de los familiares de fallecido y la espera de novedades de la salud del uniformado.

¿Qué se sabe hasta ahora de este caso? ¿Qué dicen las voces que se manifestaron?

- La noticia: Este viernes a la noche se conoció que un efectivo de la policía había sido derivado gravemente al hospital San Bernardo por una herida de arma blanca, mientras que su atacante arribó sin vida al nosocomio. Ambos habían participado en un presunto enfrentamiento del cual no habían trascendido más detalles.

- El policía: Posteriormente se conoció que el efectivo en cuestión se llama Miguel Aguirre Suárez, quien recibió una puñalada a la altura del tórax, por lo que fue trasladado en código rojo al nosocomio.

- El aviso: A las 19.50 hs. de este miércoles el Sistema de Emergencias 911 recibió el llamado de una menor de edad que alertaba una pelea intrafamiliar entre sus padres, en una vivienda de Barrio Atocha II. Los efectivos que acudieron a la misma fueron de la Comisaría 102.

- Habla la hermana: Verónica Cruz, una de las hermanas del hombre fallecido, indicó que la pareja tenía antecedentes de violencia y que las peleas eran frecuentes. “Ellos vivían peleando, estaban juntos hace más de 17 años pero no sé si se hicieron denuncias entre ellos, porque como todo matrimonio se peleaban pero se volvían a reconciliar”, manifestó. También confirmó que fue su sobrina de 15 años quien dio aviso a la policía.

- Saber qué pasó: De las primeras tareas dispuestas, el cuerpo del fallecido fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se realizará la autopsia que permitirá determinar la causa del deceso.

- Actúa la Justicia: se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente la detención de tres de los efectivos policiales que intervinieron en el hecho. Dos de ellos se encuentran detenidos y serán imputados en las próximas horas, mientras que el tercero se encuentra hospitalizado por las heridas recibidas y la acusación se concretará cuando reciba el alta.

- Habla la esposa: Paola Durán, viuda del hombre fallecido, señaló que hubo una discusión con su pareja, que su hija alertó a la policía, que primero llegó una pareja de uniformados al lugar pero luego arribaron más policías. En un momento su esposo agarró un cuchillo, mientras que en otro se escucharon dos disparos pero no sabe quién disparó. También denunció maltrato policial: “Mi marido estaba tirado y los policías le pegaban en la cara, le decían ‘vos te tenés que morir hijo de p…’, le tiraban agua en la cara, yo les decía que no le hagan así, uno me dijo que me callara”.