Vuelven las clases presenciales en Salta, ¿qué pasará con recreos y kioscos?

Con el avance de febrero, se acelera la cuenta atrás para el inicio del ciclo lectivo 2022 en Salta y el país ansiando poder regresar a aquella vieja normalidad previa a la pandemia, con nuevas definiciones y protocolos para que los chicos retornen a las aulas bajo los cuidados pertinentes.

Es en ese contexto, esta mañana se brindó una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, encabezada por la secretaria de Gestión Educativa Adriana Saravia, junto a la doctora Analía Acevedo del área de Epidemiología presentando el protocolo para el año escolar que se avecina.

Primeramente se indicó que se está aguardando el protocolo final de Nación pero que ya se está avanzando en las pautas generales para que el 2022 encuentre a los chicos con asistencia completa sin burbujas, con barbijo permanentemente y con la mayor cantidad de vacunados posibles.

Se tomará especial precaución en aquellos niños que estén confirmados con coronavirus, con síntomas o que sean sospechosos, asintomáticos con vacunación incompleta o no vacunados, pidiéndoles que no acudan al establecimientos. También se hará una investigación en aquel curso donde hayan 3 o más casos para saber si hay un brote y si debe continuar o no la presencialidad en dicha aula.

“El uso del barbijo será permanentemente, será exigido desde el 1° grado en adelante, también la ventilación cruzada y única”, manifestaron como indicaciones recordando igualmente que el apto físico tiene cobertura de un año desde que se presentó por última vez.

Sobre la vacunación en docentes y alumnos, se aclaró que no será obligatorio. “No se va a pedir pase sanitario o esquema completo, la vacunación no es obligatoria en el país pero nosotros promocionamos y convocamos a los padres a que los chicos se vacunen, esto va a garantizar en gran medida la presencialidad”, aseguraron junto al adelanto que en las primeras semanas de clases se podrían instalar vacunatorios en los establecimientos educativos.

¿Qué pasará con los recreos? Las autoridades confirmaron que no será por segmentos, pero sí con cuidados. “Tendrán que estar con el barbijo puesto, no hay problema en que se junten”, indicaron.

Y por último contaron que sobre los kioskos internos, éstos podrían volver a funcionar como lo hicieron anteriormente, pero dijo que se trata de una definición de la Central Operativa de Control y Seguimiento (COCS).