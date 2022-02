Amor incondicional: Defendió a su dueño de un ataque y lo acompañó hasta en el hospital

La historia detrás de la foto. Hace unos días, un hombre fue agredido por una patota en inmediaciones a su domicilio. Su perro lo defendió pero aún así, sufrió lesiones y debió ser trasladado hacia el Hospital San Bernardo.

Lo curioso fue que cuando llegó la ambulancia, su fiel compañero no quiso abandonarlo y se trepó junto a él. Al llegar al nosocomio, el can logró superar todas las barreras que le impedían el ingreso para no dejar solo a su dueño.

Según relataron los propios médicos, el animal lo acompañó debajo de la camilla hasta que le hicieron las curaciones y permaneció junto a él hasta que le dieron el alta y se fueron juntos. Nunca lo abandonó, estuvo con el todo el tiempo.

Un ejemplo más de la fidelidad, amor y compañerismo que nos demuestran los animales.