Juicio contra Zanchetta: “Dudo que se haga justicia, lo tenía resguardado el Papa Francisco”

Así lo manifestó Juan Carlos García, presidente de la Red de Sobrevivientes de abusos eclesiásticos de Salta, en el marco del inicio del juicio contra el ex obispo de Orán, Gustavo Zanchetta, acusado de abuso sexual.

“El caso viene de hace mucho tiempo, hemos visto privilegios que nos golpean a quienes venimos tratar de cerrar un capítulo de nuestra vida porque el dolor no se va a borrar, eso lo vamos a tener permanentemente”, dijo García.

Zanchetta está imputado por abuso sexual simple continuado agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso reconocido en perjuicio de G.G.F.L. y C.M., quienes denunciaron hechos que habrían sucedido entre el 2014 y el 2015.

Se confirmó que los archivos canónicos solicitados a la Santa Sede no llegaron a término, y no podrán utilizarse como pruebas en el juicio. “Nos genera duda si Zanchetta se presentará o no porque lo tenía resguardado el Papa Francisco en el Vaticano, la cuestión es si realmente la justicia va a actuar. En nuestro caso, el caso de Emilio Lamas, que salió sobreseído, donde la justicia se hizo para el costado”, manifestó García.

De acuerdo a lo que señaló García, “la amistad que tiene con Francisco no permite que esto avance. Creo que es más para la pantalla política, lamentablemente dudo que se haga justicia, no se ponen del lado de la víctima sino del poder, del privilegio. Zanchetta está codeado con un poder tan importante como es el Papa”.