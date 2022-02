Voces divididas entre salteños por el control a peloteros en plazas, ¿qué dijeron?

Luego del trabajo encarado para la reconversión de los ex manteros y vendedores ambulantes, desde la Municipalidad de Salta ahora están apuntando a la regularización de los peloteros y juegos inflables que se asientan en el parque San Martín y en espacios públicos, anticipando un proyecto de ordenanza para que se fijen las pautas de control o funcionamiento.

Si bien ya existe una ordenanza que regula la instalación de estos juegos, está desactualizada y no se cumple. La norma vigente establece que estos encargados de dichos juegos deben tener un permiso otorgado por la Municipalidad, pero son pocos los que iniciaron el trámite. Hoy ninguno está formalmente habilitado y por eso ahora están en el foco de atención de la comuna.

Con las repercusiones difundidas por InformateSalta, la reacción de la gente no tardó en hacerse escuchar, con los comentarios por nuestras redes sociales denotando las distintas posturas, por un lado aquellos que aseguraban la necesidad de controlar la actividad como quienes se mostraban contrarios pidiendo que estos juegos funcionen con normalidad para el divertimento de los más pequeños.

“¡Ahora todo molesta! Los padres que van con sus niños pueden tener la opción de hacerlos disfrutar de diferentes juegos y a precios económicos, no son tan caros como dicen. Seamos más tolerantes, no todos pueden ir a un shopping o parque de diversiones”, era uno de los comentarios vertidos a favor de los peloteros en las plazas y parques. “No hay alternativas económicas”; o “Es preferible que estén trabajando a que anden robando”, eran otras manifestaciones de apoyo.

No obstante hubo voces que planteaban la necesidad de que efectivamente se controlen estos peloteros. “Son muy invasivos, la verdad no se puede estar tranquilo en un lugar público”; “re caros los precios, encima todos sucios”; “dejan todo sucio, no te podés sentar en ninguna banca cerca de los juegos, porque te ocupan todo”, fueron las manifestaciones al respecto.