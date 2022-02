¿Cómo operan los estafadores con Criptomonedas?: el caso del salteño encendió la alarma

El caso de un salteño que estafó a varios amigos con promesas de muy buenas ganancias en dólares mediante inversiones en criptomonedas, que luego se fugó del país e inventó una historia de película tuvo enorme repercusión en Salta.

Más aún porque a nivel judicial muchas veces no se pueden hacer denuncias ya que no hay pruebas. Como todo se basa en la confianza que se ganan los supuestos "Traders", no se firma un papel ni se deja asentado por escrito esa operación. Son historias que sólo se conocen entre los estafados, los conocidos, los que se salvaron y los que afortunadamente desconfiaron.



Esta historia, que seguramente no es la única en su tipo en Salta, o en el país, tiene ribetes que sirven para alertar a otros incautos, que piensan en hacerse la América en poco tiempo.

Se puede ganar: Si. Se puede perder: totalmente.



Pero las estafas en torno a los criptoactivos están en aumento porque existen pocas o ninguna regulación que rija ese mercado, en comparación con el tradicional. Eso, sumado a las informaciones o rumores de que las personas se enriquecen rápidamente, tantas noticias falsas al respecto, que se termina generando el ambiente ideal.

El mundo de las criptomonedas es tan volail que por ejemplo, un Tweet de Elon Musk puede hacer disparar o caer estrepitosamente el precio de una cripto.

Es tan nuevo y diferente a lo que conocíamos hace muchos desconocen por completo cómo funciona, y se dejan llevar simplemente porque escucharon hablar del tema, sin asesorarse y se dejan llevar por lo que alguien les dice.

Así fue el caso donde este simpático, verborrágico y entrador salteño, se hizo notar entre sus amigos y ambiente donde se movía, como un exitoso inversor. Palanganeaba sus conocimientos en el Trading, y se mostraba selecto a la hora de recibir nuevas inversiones, diciendo que el piso era alto para manejar una cartera de clientes exclusivos y poder desempeñar su tarea de manera más eficiente.

En Salta hay muchos supuestos "operadores", agentes, traders y estudios de profesionales que prometen ganancias en dólares por encima de lo que los mercados tradicionales.

Aspectos clave para que la estafa funcione

Claro, mientras ganaba todo iba bien, pagaba buenos porcentajes cada mes en dólares. Logró así dos elementos necesarios para su planificada operación: mostrarse exitoso y ganarse la confianza en nuevos "inversores".

Tal era esa cercanía que generaba que nadie firmaba nada al momento de hacer entrega de al menos 10.000 dólares que pedía para hacerlos rendir de la mejor manera. Hay alguno que todavía lamenta haber confiado unos 150.000 dólares (unos 30 millones de pesos) y ver como se esfumaron, sin contar con más que algunos mensajes de WhatsApp y chats como prueba.

El otro elemento del que se valen es ser cumplidores en el pago por una determinada cantidad de tiempo, para demostrar que funciona, que no les va a fallar a sus amigos/inversores, y que es posible ganar dinero sin esfuerzo.

Por otro lado, existe un curto elemento necesario en estas estafas en las criptomonedas: es el poco o nulo conocimiento que la mayoría tiene de esos mercados, por lo que alguien con buen chamuyo vende buzones, y nadie sabe de qué habla o si es cierto lo que dice.

Por eso, atentos porque seguramente no es el único caso, ya en Salta hay muchos "operadores", agentes, traders y hasta estudios de profesionales que ya prometen ganancias en dólares muy por encima de lo que los mercados tradicionales, así que a tener cuidado... mucho cuidado.