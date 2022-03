El inesperado elogio de Javier Milei a Cristina Kirchner: “Ella te va de frente”

El diputado nacional por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires Javier Milei lanzó un inesperado elogio hacia la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y su manera de hacer política.

Consultado sobre la figura de las dos veces presidenta de la Nación, Milei resaltó que, si bien está "en las antípodas de su pensamiento", valora que "ella te va de frente , a diferencia de lo que hacen "otros políticos".

"Yo estoy en las antípodas del pensamiento de Cristina (Fernández de Kirchner), pero te va de frente. Te dice: ’Te voy a comer el hígado’. Y cuando te lo dice ya estás con las servilletas y los cubiertos. Eso me parece respetable", destacó el economista liberal, en diálogo con C5N.

Sobre esta línea, el diputado nacional por La Libertad Avanza consideró, en cambio, que "hay otros que se te hacen los amigos y después te clavan el puñal por detrás".

Por su parte, Milei se refirió a la gestión realizada por el ex presidente Mauricio Macri, sobre quien apuntó que lo votó en las elecciones del año 2015, en las que se impuso a Daniel Scioli, pero que fue un error.

"Yo lo voté a Macri, y me equivoqué. Lo que le jodió la vida fue juntarse con la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y las palomas del PRO. Son todos de izquierda", cuestionó el legislador, quien volvió a apuntar contra uno de los sectores de la coalición opositora.



Javier Milei y su visión sobre el acuerdo con el FMI

A poco que se vote en la Cámara de diputados el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI) y mientras el oficialismo continúa en la búsqueda de asegurarse los votos propios para el proyecto, Milei cuestionó los términos del entendimiento y reiteró que votará en contra.

"El programa tiene inconsistencias teóricas, empíricas, errores de diseño y además, hay una cuestión de inmoralidad en el proyecto", apuntó el economista liberal.

Al respecto, Milei agregó que el camino a seguir es "honrar la deuda y pagarle al FMI, pero que el ajuste lo tiene que hacer la política".

Por último, el economista liberal se alejó un poco de sus críticas habituales sobre el peronismo y subrayó que para él "(Juan Domingo) Perón no es el responsable de todos los males".

"Yo no soy peronista, pero no soy gorila. No creo que el responsable de todos los males sea Perón. El peronismo es la consecuencia de las aberraciones hechas durante la década del 30, que entre otras cosas, creó el Banco Central para engañar a la gente", remarcó. /Crónica