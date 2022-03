Marcelo Gallardo recordó su debut con River en Salta y destacó el cariño de la gente

Luego de la contundente goleada ante Deportivo Laferrere, el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, en diálogo con InformateSalta, habló sobre el triunfo y destacó el cariño de los hinchas salteños en su paso por la provincia.

El DT reconoció que el partido se abrió a los 25 minutos de la primera etapa, lo que hizo que bajara la tensión. "Jugamos un partido serio, tuvimos erráticos y me hubiese gustado más de control. Nos costó encontrar algunos espacios en zonas intermedias de ataque que nos dieran mayor lucidez en el juego pero fuimos un equipo serio, contundente y eso hizo que ganamos el partido con tranquilidad”, analizó.

Sobre la posibilidad de poner en cancha a jugadores que no venían jugando, sostuvo que era la idea darles más rodaje. “Veníamos con amistosos para aquellos jugadores que no venían teniendo continuidad y el partido en campo de Copa Argentina, con un equipo de otra categoría que te presenta batalla y los quería ver”, dijo.

Por último, se refirió a la primera vez que debutó como técnico de River. “Es la sexta vez de ese inicio, desde que me senté en el banco por primera vez, en un partido por Copa Argentina. Uno siente que es mucho el tiempo que recorrió durante este proceso. Recuerdo lo bien que nos recibe la gente, no solo en Salta, sino en el interior y no deja de sorprenderme ese afecto que le demuestra al equipo, con la institución es muy fuerte y a nosotros nos gusta devolver de alguna manera ese afecto”, finalizó.