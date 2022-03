Pasado de filtros: Martín Grande "achicó" a Nanni

Preocupado por la altura de sus competidores políticos, el ex periodista, ex Diputado Nacional y actual dirigente del PRO Martín Grande hizo abuso del Photoshop y decidió achicar la figura de Miguel Nanni, aduciendo que no está a la altura de Gustavo Sáenz y Gerardo Morales, con quienes compartía una foto.

Resulta que en una reunión previa al tratamiento del acuerdo con el FMI por parte del Congreso, Miguel Nanni que participó de la misma junto a otros dirigentes y gobernadores, posteó una foto acompañada por el siguiente texto:



@NanniMiguel: Con @GerardoMorales y @GustavoSaenzOK, aún perteneciendo a espacios políticos diferentes, podemos hablar y encontrar coincidencias. Creemos que aprobar el acuerdo con el FMI para evitar que el país entre en default es lo mejor que podemos hacer para nuestra Argentina.

El que se sintió picón por no haber sido invitado a esta reunión, parece que fue Martín Grande, quien publicó en su cuenta el siguiente texto, con una foto trucada achicando la imagen de Nanni.



@MartinGrandeok: @NanniMiguel abrazando a @GerardoMorales y a @GustavoSaenzOK

los dos comparten socio político @SergioMassa, se viene el frente de Saenz y los radicales Salteños? Vos que opinas? Miguel parece no estar a la altura los socios

Lo que no se tiene en claro es que si a lo de altura se refería a una cuestión de "altura política" o de centímetros, ya que ambos formaban en la primera fila de la escuela.