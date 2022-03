Historias que emocionan: Después de dos años de lucha, Daniel venció al cáncer

En octubre del 2018 Daniel Oxandaburu fue diagnosticado de cáncer de médula, o mieloma múltiple. Desde entonces comenzó un largo camino de tratamientos, medicamentos y paciencia.

Muchos conocerán a Daniel por las distintas campañas que se montaron en las redes sociales, ya que su caso tomó estado público en situaciones donde tuvo que reclamar para acceder a la medicación que necesitaba, o cuando requirió acelerar su trasplante.

Luego de dos años de tratamiento, Daniel alza la bandera de su salud diciendo que finalmente venció a esta cruel enfermedad. En todo momento resalta el acompañamiento de sus amigos y familiares que no lo dejaron solo.

“Mirando para atrás puedo decir que aprendí muchas cosas, a pesar de ser un vasco tosco duro. Tuve días malos y los días de estar medio atontado por la quimio, pero siempre estaba en positivo”, contó Daniel ante Somos Noticia.

La fe también fue uno de los grandes pilares que tuvo Daniel, quien no deja de agradecerle al Señor y la Virgen del Milagro por no dejarlo caer: “Recen, piensen en la gente amiga que ayuda, no se bajoneen, el cáncer se cura, pensar en Dios, en uno mismo y estando positivo. A los parientes le digo que sonrían, que el cáncer se cura, apoyen al enfermo. No estemos tristes”, concluye.