FMI: “El Oso” Leavy y Nora Giménez, opiniones opuestas en el Frente de Todos

Desde las 14, el Senado comenzó a discutir la refinanciación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 44.500 millones de dólares negociado por la administración de Mauricio Macri. Desde el Gobierno Nacional esperan un resultado favorable gracias al apoyo de Juntos por el Cambio y parte del Frente de Todos. Los senadores salteños están de los dos lados.

Hay 40 oradores en la Cámara de Senadores y según fuentes nacionales se espera que la votación se lleve a cabo cerca de la medianoche.

Mientras comenzaba la sesión el Presidente Alberto Fernández comentaba durante la entrega de casas en Salta, “escucho hablar mucho de que esas ideas que nosotros proponemos para poder hacer frente a las obligaciones van a significar ajustes. ¿Dónde están los ajustes? Explíquenmelo”, aseguró para luego agregar: “Con este acuerdo no hay ajuste, ajuste deberíamos haber hecho si caíamos en default”

Nora Giménez, imagen de archivo

“Quiero adelantar mi voto negativo, pero que nadie se confunda. No voto en contra de mi gobierno, no voto en contra de mi presidente ni de usted como vicepresidenta, no voto en contra del Frente de Todos, al que pertenezco y estoy muy orgullosa de representar. Voto en contra de la deuda ilegítima que dejó Mauricio Macri y voto en contra del Fondo Monetario Internacional, que una vez más, como desde 1956, vuelve a imponer las condiciones para repetir los ciclos de endeudamiento, crisis social, valorización financiera y fuga de capitales”, dijo Nora Giménez en el momento de tomar la palabra.

Por otro lado “El Oso” Leavy manifestó su apoyo al Proyecto de Ley que aprueba el Programa de Facilidades Extendidas, durante la sesión dónde comentó: “Estamos todos de acuerdo con que a nadie le gusta negociar con el usurero, pero hoy los que tenemos responsabilidad de gobierno debemos tomar una decisión pensando en solucionar los problemas que aquejan a la mayoría del pueblo argentino”.

“Pedirle al peronismo que no solucione los problemas que genera esta deuda que contrajo el macrismo es como pedirle a un bombero que no apague un incendio. Sabemos el dolor que acarreó la crisis del 2001, tanto para las provincias endeudas, como para la gente, y fue muy doloroso para el pueblo argentino”, continuó el legislador nacional.

Al parecer la sesión que se lleva a cabo en un recinto cercano para evitar incidentes similares a los que ocurrieron en Diputados, saca a la luz algunas diferencias dentro del Frente de Todos. Será cuestión de horas para ver como reacciona la oposición y cuál es la decisión final de los funcionarios.