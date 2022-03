A dos años del inicio de la cuarentena: los personajes más recordados

Se cumplen dos años del inicio de la cuarentena que dejó muchas marcas en la historia de Argentina, no solo por las consecuencias económicas que produjo el cierre de todo, sino personas que se transformaron en símbolos de lo que era tener un país cerrado.

Desde luchas por atención médica o para despedirse de familiares, hasta desafiantes que buscaban la forma de salir de sus casas para darse gustos o entrenar. Lo cierto, es que muchos quedaron marcados por la agenda y hoy haremos un repaso.



Sara Oyuela, la mujer de la reposera en Palermo

Una de las primeras personas en comenzar a desafiar las restricciones que impuso el gobierno de Alberto Fernández, fue la vecina Sara Oyuela, de 83 años, que disfrutó el 21 de abril de tomar sol en el Parque 3 de febrero en Palermo.

Una mujer de 85 años salió a tomar sol a una plaza de Palermo en medio de las restricciones de la cuarentena.

Debido al aislamiento social obligatorio en el que se encontraba el país, Sara fue denunciada por una vecina y llegó la policía al lugar. “Me quedo un rato más y después me voy”, le dijo en su momento a los efectivos, que se hizo viral.

Abigail Jiménez, la chica que no pudo entrar a su provincia

Abigail Jiménez fue una postal que quedó en la retina de todos los argentinos, después de que la chica de 12 años que padecía sarcoma de Ewing, no pudiera entrar a su provincia, Santiago del Estero. El 31 de enero de 2020, después de luchar contra la enfermedad, murió y se convirtió en una de las banderas de luchas ante las restricciones.

Abigail Jiménez fue uno de los casos más emblemáticos del país durante la cuarentena.

En noviembre de ese año, su padre la tuvo que cargar en brazos para cruzar la frontera entre Tucumán y Santiago del Estero, porque le negaron el ingreso vehicular en medio de las restricciones que impuso el Gobierno por la pandemia del coronavirus.

La niña santiagueña había viajado para realizarse un tratamiento paliativo de urgencia en el Hospital de Niños de Tucumán. A la vuelta, el 16 de noviembre del 2020, la policía apostada en el límite provincial le impidió el ingreso por no contar con la autorización previa para ingresar en auto a la provincia. Su padre decidió cargarla en sus brazos y caminó 5 kilómetros con su hija dolorida.



Solange Musse, la joven que no se pudo despedir de su papá

La pandemia encontró a Solange Musse enferma de cáncer y haciendo un tratamiento oncológico en la ciudad de Córdoba, donde murió el 21 de agosto, a los 35 años. Pero, días antes, su papá, Pablo Musse, que vive en Neuquén, se trasladaron en auto para poder visitar a su hija y dar su último adiós.

l caso de Solange Musse fue otra de las polémicas por las restricciones producto del coronavirus.

Sin embargo, cuando llegaron al borde de la provincia, por las medidas sanitarias en esa jurisdicción, no pudieron ingresar para ver a su hija. “Lo que han hecho con mi padre y mi tía es inhumano, humillante y muy doloroso. Siento tanta impotencia de que sean arrebatados los derechos de mi padre para verme y a mí para verlo. ¿Quién decide si queremos vernos? Acuérdense, hasta mi último suspiro tengo mis derechos”, escribió en una carta que se hizo viral.

El “surfer cheto” que volvía de Brasil y se fugó a la Costa

Se trata de Federico Llamas, quien el 23 de marzo, apenas tres días después de que se haya decretado la cuarentena, volvía de Brasil y fue demorado por un control policial en la autopista Panamericana. Lo escoltaron hasta su casa en Flores, pero se terminó fugando hacia Ostende.

El surfer detenido cuando regresaba de Brasil en camioneta. Después, se fugó a Oestende.

Con la orden del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, fue detenido en la ciudad costera por “desoír sus obligaciones y poner en peligro la salud pública”. Tal fue el caso, que el propio Alberto Fernández lo calificó como un “idiota” y aseguró: “Esos personajes van a tener que explicarle mucho a la sociedad argentina la desaprensión para con el otro”.

Ariel Suárez, el remero “rebelde” que se fue a Tigre

El remero, finalista olímpico en Londres 2012 y bicampeón panamericano en Lima 2019, puso su bote en el río Luján el 10 de agosto y se entrenó al aire libre, con un mensaje que remarcó: “Si el fútbol vuele a entrenar, yo también”.

Como no tenía la autorización oficial para volver a remar, personal de Prefectura lo esperó y le labró un acta por incumplimiento de las normas de aislamiento social obligatorio.

Ariel Suárez (Foto: Twitter)

“Sentí impotencia y pensé: ¿por qué el fútbol y yo no? Ahí fue donde dije: ‘Yo voy a salir, si quieren que me encarcelen’. Al día siguiente, creo, escuché al ministro de Salud, Ginés, diciendo que el remo no genera peligro. ¿Por qué no avisaron 145 días antes, no?”, dijo más tarde.



El médico que violó la cuarentena en un country de Tucumán y se peleó con los porteros

Otra de las imágenes más recordadas fue la del médico tucumano que fue en bicicleta a visitar a un paciente que vive en un country en la localidad tucumana de Yerba Buena.

Ernesto Prebisch se hizo conocido en las redes por increpar e insultar a los porteros de un Country en Yerba Buena, Tucumán.

Al llegar, los porteros del lugar le indicaron que no podía ingresar porque violaba la cuarentena dispuesta por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus. Lejos de retirarse, el hombre comenzó a insultarlos. La secuencia quedó registrada en un video que de inmediato recorrió las redes sociales.



La payasa Filomena, entre muertos y contagiados

Una de las imágenes que más recorrió las redes sociales y que se hizo tendencia fue la presencia de una payasa en el reporte diario de contagios y muertos por el coronavirus. Esto se dio con motivo de “celebrar” el Día del Niño que se celebró el 16 de agosto del 2020.

La payasa Filomena, una integrante del grupo infantil Vuelta Canela, estuvo en el parte diario de víctimas de coronavirus. Foto: Gentileza

La Payasa Filomena acompañó a Carla Vizzotti junto a el resto de los funcionarios para dar a conocer el informe diario de las víctimas fatales, en medio del comienzo de uno de los picos que sufrió el país. “Nos estamos acompañando todos juntos para que esta situación la podamos llevar adelante lo mejor posible y la alegría, la música y el juego es salud”, expresó la payasa de la agrupación infantil Vuelta Canela.