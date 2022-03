Sin Vueltas: Así viven la guerra las familias ucranianas en Salta

Román Grytsay vive hace más de 20 años junto a su familia en Salta, a casi 13.000 kilómetros de distancia de su Ucrania natal. Pero sus pensamientos y su corazón están con sus familiares, que intentan huir del conflicto bélico.

Desde el ya fatídico 24 de febrero pasado, sus días se cuentan en "días de guerra”. “Tengo familia allá, mejor ni pensar porque es muy duro, siempre hubo como tensiones porque Rusia siempre trató de imponer su cultura pero nunca imaginé que íbamos a llegar a eso”, cuenta al borde de las lágrimas en "Sin Vueltas", con Federico Storniolo, por Somos Salta.

“Algunos familiares se quedaron en una parte donde hay un desastre, hace 4 días les aconsejamos a los padres de mi señora que no esperen que se venga todo abajo y que se muden más cerca de Polonia”, confió acongojado mientras la desazón se trasluce en su rostro.

Para Román, Rusia pretende generar miedo para que la gente se rinda y así restaurar Unión Soviética. “Si cae Ucrania, van a ir por los países bálticos, los únicos que apoyaron a Ucrania de principio fueron Inglaterra, sin eso no me imagino que hubiera pasado, y después claramente Estados Unidos”.

Pese a todo, reconoce que Ucrania resistirá. “Yo el primer día dije que Ucrania iba a resistir, porque siempre resistió, cosas más terribles, 300 años estaba ocupada, igual resistió, nos prohibieron idioma, igual resistió y ahora más que nunca va a resistir”.

“El enemigo claramente es Putin, no es pueblo ruso, el pueblo ruso está como zombie”

Para cerrar, explicó que la única salida es resistir. “Yo no creo que haya una solución pacífica, con Putin no se puede ni dialogar porque es mentiroso, nunca cumple. No vale ni papel”.

Por qué la batalla de Ucrania por sobrevivir puede estar lejos de terminar

Juan Pablo Bonilla, consultor y coordinador académico de la Cumbre Mundial de Políticas Públicas, explicó que “esto es algo que se viene cocinando desde hace mucho tiempo”. “No es algo nuevo, esto es un problema latente fuertemente desde 2019 pero la relación Rusia-Ucrania viene hace más de 100 años, ha sido siempre amor- odio”.

Sobre el origen del conflicto, explicó que a Vladimir Putin no le gustó que la OTAN haga ejercicios militares a las puertas de Rusia, a la vez que señaló que también obedece a un posicionamiento geoestratégico de salida a agua cálida.

“Me asusta un poco o me quita el sueño el conocer a un Putin acorralado, hasta donde puede ir”

Para finalizar, explicó que espera que la resolución del conflicto sea por los acuerdos, aunque no fue muy optimista. “Creo que va a escalar este conflicto, no sé si a niveles atómicos o a escala atómica, o alguna otra más devastadora porque sabemos que están haciendo pruebas con bombas, no creería que se escale hasta ese nivel pero si se va agudizar un poco más el conflicto por lo menos en un par de semanas o un mes”.