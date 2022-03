Video: Esperó con una tijera incrustada por horas en la guardia del hospital de Orán

Hubo molestar por parte de pacientes quienes requerían la atención de especialistas en la guardia del hospital San Vicente de Paul, en la ciudad de Orán, pero que debieron esperar por horas para que puedan ser atendidos, en una guardia que estaba con mucha demanda pero donde faltaban los profesionales de la salud.

Esta situación se viralizó con lo vivido por una paciente quien esperó cerca de cuatro horas con una tijera incrustada en una de sus manos, esperando un traumatólogo que la pudiera curar luego que la derivaran de una localidad lindera.

“Yo estoy desde las 18.00, pero mi sobrina tuvo el accidente a las 16.00 en Pichanal”, decía la tía de la paciente al medio La 10 Digital donde contó que, luego que su pariente tuviera una pelea, una tijera que le arrojaron “le perforó de un lado al otro” el brazo.

Si bien fue al hospital de Pichanal, de allí la derivaron al hospital de Orán cerca de las 17.00. “Le dijeron que a las 20 recién estaría el traumatólogo porque no había uno para que la atienda, yo hablé con la gerenta y me dijo que sí había, que iba a hablar con la guardia pero no hay respuesta o no llegó nunca”, protestó.

A esto se suma un video donde se ve a la joven sentada en una camilla sosteniendo su brazo donde se puede ver la tijera incrustada, mientras aguarda en un pasillo donde hay varios pacientes más en similares condiciones y con distintas dolencias.

“Inclusive teniendo obra social, en las clínicas tampoco hay especialistas, por favor que alguien tome cartas en el asunto”

Junto a esta denuncia, se suma la de otra mujer que al mismo medio, relataba que estaban aguardando también por horas que pudieran atender a su hijo, quien presentaba una fractura. “Mi hijo está mal, estamos desde las 14.00 aquí esperando”, reclamó la familiar angustiada.

“MI hijo tuvo un accidente, se quebró la pierna, está muy dolorido y estamos esperando, toda la tarde estuvimos aquí, recién llegó el traumatólogo”, indicó la mujer agregando otro testimonio que da cuenta de este problema que se estaría suscitando en el nosocomio oranense con la gran demanda de pacientes y la faltante de profesionales.