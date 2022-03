Ayudemos a Benjamín, quedó cuadripléjico tras un accidente vial y necesita una silla postural

La familia Leañe tuvo un giro inesperado en sus vidas el día 20 de Febrero de este año cuando Benjamín, de tan solo 12 años, se accidentó a bordo de una motocicleta en la que viajaba como acompañante de su hermano sin llevar casco de protección en la ciudad de Pichanal.

Tras el accidente, Benjamín golpeó su cabeza y ante esto resultó cuadripléjico. Hoy permanece hospitalizado en el Materno Infantil, necesita una silla de postural entre otras cosas.

"Impactó con otra moto, el que recibió todo el impacto fue mi hermano el más chicos. Salió despedido y la cabeza dio contra el cordón cuneta. Fue derivado a Orán, fue derivado a Salta en helicóptero Sanitario" se mostró agradecida a pesar del diagnostico recibido.

Soledad, hermana de Benjamín contó que el jovencito que estaba a días de iniciar sus estudios secundarios hoy no los reconoce ni puede hablar "Perdió el habla, no nos reconoce. No sabemos hasta cuando. Fue pasado a una habitación común, esperan que en Abril le den el alta, después recibirá rehabilitación".

Para los que quieran ayudar incluso con pañales para este niño, pueden contactarse al 3876122487 o 3875412223.

Por último la joven pidió ante las cámaras de Multivisión que el Municipio de Pichanal pueda en su terreno construirle una pieza y un baño apto para Benjamín para cuando regrese.