Inflación: “Si queremos mantener los precios hay que generar más oferta”

El gobierno nacional arregló con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras lo cual anunció que iba a iniciar una “guerra” contra la inflación. Hasta el momento, se anunciaron una serie de medidas tenientes a combatirla.

Al respecto, en el programa Sin Vueltas, el economista Julio Moreno, analizó el contexto actual y subrayó que hay que empezar a poner el foco sobre la oferta. “Acá los precios se mantiene con la oferta y la demanda, si queremos mantener precios generemos más oferta, creemos más artículos, más productos y te aseguro que el precio va a bajar porque la demanda se puede llegar a mantener. Empecemos a trabajar con la oferta, no con los precios controlados. Empecemos a incentivar a la actividad privada”.

Además, adelantó que la alta inflación que sufrimos los argentinos no se va a cortar de un día para el otro. “Esto va para rato, no es un problema que vamos a decir mañana se acaba la inflación. Va a ser un tema con el que vamos a convivir este año y seguramente el año que viene. Pero hablar de guerra me parece totalmente inoportuno”, dijo.

En este sentido, aseguró que tendremos que acostumbrarnos a vivir con la inflación. “Por este mini - acuerdito con el FMI, porque es muy light, algunas pautas se van a tener que respetar, a pesar de que el año que viene va a ser electoral, entonces no pidamos que bajen los gastos porque sabemos que no van a bajar”, expresó.

Asimismo, responsabilizó en un 90% a la clase política, que no toma las decisiones que hay que tomar y los ajustes que se deben dar para evitar los costos políticos y sociales. “Lo que hay que hacer es empezar a pensar en las PyMEs, empezar a incentivar a los pequeños productores, a los emprendedores. Con esa gente vamos a empezar a crecer la economía, no el derrame porque no da resultado”, manifestó.

Sobre el dólar, más precisamente el paralelo, aseguró que es el termómetro de la economía. “Ahora, el FMI da la tranquilidad de que van a haber dólares suficientes no solamente para pagar los compromisos que le estamos debiendo sino para cubrir importaciones que son importantísimas para la reactivación económica”.

Sobre este punto, indicó que el acuerdo da también cierta tranquilidad a la especular que hay en torno a la divisa extranjera. “En definitiva lo que vamos a ir viendo con el correr del tiempo que van a haber devaluaciones muchos más grandes, que van a seguir la inflación y lo que se podría hablar que el dólar blue podría estar entre un 30 y 40% por encima del dólar que sería lo ideal”.