Sebastián Yatra emocionó a todos con su presentación en los Oscar 2022

El cantante colombiando Sebastián Yatra se presentó en la ceremonia de los ‘Oscar 2022? e interpretó en vivo la canción nominada a los premios de la Academia. El colombiano así hizo su sueño realidad como lo dijo minutos antes de subirse al escenario.

“Estar en los Oscar es “realmente un sueño” y que esta experiencia “es mi milagro de estar cantando aquí. Es una oportunidad para disfrutarlo, y aquí estoy gozándolo”, dijo a TV Azteca durante su paso por la alfombra roja donde lució un osado traje rosa que ha sido aplaudido por los expertos en moda.

El cantante apareció sobre el escenario del tradicional Teatro Dolby de Hollywood luciendo un traje negro con bordados de mariposa e interpretó con mucho sentimiento y ternura la canción ‘Dos oruguitas’ de la película ‘Encanto’.

En redes sociales muchos notaron el nerviosismo del intérprete colombiano, pues le temblaban las manos, pero esta presión de estar por primera vez en un escenario tan imponente no le jugó una mala pasada, ya que su actuación fue aplaudida por todos los asistentes y la teleaudiencia.

Los usuarios no dudaron en dejar mensajes y resaltar la gran interpretación de Yatra en los Oscars. “Espectacular es de los cantantes con la voz mas hermosa y más afinado del mundooooo!! Además es un ser de luz !!! Viva colombia @SebastianYatra”, “Emocionado! Como no estar nervioso cuando siente la responsabilidad de representar un país... el amor y la pasión en una canción, y su interpretación fue llena de humildad. Me siento orgullosa de su presentación”, “Gran presentación expresando toda la emoción de ese momento de nuestra historia”, “Qué orgullo. Una presentación hermosa! #DosOruguitas es una canción muy linda y @SebastianYatra emocionó a Colombia entera!!”

Las ‘Dos Oruguitas’, compuesto por Lin Manuel Miranda, está nominado al Oscar como Mejor canción original y es la segunda vez en la historia que una canción en español logra este hito, luego de que en 2005 el uruguayo Jorge Drexler ganara la categoría con la composición “Al otro lado del río”, del filme Diarios de Motocicleta.

TRAJE ROSA

El cantante de ‘tacones rojos’ fue uno de los primeros en desfilar por la famosa ‘red carpet’ previo a la ceremonia más importante de la industria cinematográfica y su singular traje se convirtió rápidamente en tendencia. Los expertos en moda indicaron que Yatra usó un estilo genderless y glam, “digno de ser admirado”, dijeron.

El artista y embajador de Tommy Hilfiger reafirmó la vigencia del color rosa con un traje de tres piezas: un chaleco abotonado, un saco jacket y un pantalón de vestir. El diseño fue creado especialmente por Jeremy Scott para la colección pre otoño 2022 de la firma italiana Moschino.

Yatra sumó a su look, un moño negro en el cuello, unos llamativos mocasines acordonados negros y rosas. Un reloj de pulsera negro y el pelo corto peinado prolijamente fue el toque final de un estilo “llamativo y despampanante”.