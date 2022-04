Inseguridad en Metán: preocupa la ola de robos registrados en el último mes

Marzo estuvo signado por la violencia y la inseguridad en el sur provincial, más precisamente en Metán, donde se registró una ola de robos. En los primeros días del mes una mujer sufrió un brutal asalto.

“Venía del centro, a dos cuadras de llegar a mi casa veo a esta persona que venía siguiéndome con un perro. Me apuré en bajar pero ya sentí un brazo que me ahogaba, no podría gritar ni pedir ayuda. Me saca la cartera y me tira al piso, recién al pararme pude pedir ayuda a un vecino pero el ladrón ya estaba corriendo”, contó la víctima

Unos días después, un ladrón ingresó a una tienda de ropa ubicada sobre la calle Mitre Este, logró sustraer prendas de vestir, pero no consiguió escapar. A partir de un llamado del Sistema de Emergencias 911 puso en alerta a personal policial, que al llegar al lugar puedo atrapar al malviviente y recuperar lo sustraído.

Otro de los hechos que se dio a conocer fue el del robo de choclos, un alimento muy buscado durante la Cuaresma. Tres personas fueron sorprendidas huyendo luego de haber ingresado a una finca privada para robar la cosecha de un productor.

Investigadores de Metán fueron quienes detuvieron a los sospechosos cuando se desplazaban en un automóvil particular transportando grandes bolsas que contenían más de 500 choclos que habrían sustraído de una finca ubicada en la zona rural de ruta provincial 45.

Este mes también fue blanco de ataque el taller “Integrando Fuerzas”, a donde concurren más de 20 niños, jóvenes y adultos de ambos sexos, que tienen distintas patologías, entre ellas síndrome de Down, hipoacusia, problemas de motricidad y retrasos mentales leves, entre otras.

José Luis Osores, quien dirige el taller, comentó que el espacio se cerraría ante la falta de garantías en la zona ya que malvivientes rompieron una pared, hicieron un boquete de unos 50cm x 50 cm, ingresaron al taller y destrozaron todo lo que había en su interior, muebles y máquinas que utilizan los chicos fueron destrozados y el lugar quedó revuelto. Se cree que además habrían robado.

Además, esta semana un estudiante de 17 años fue apuñalado justo en la puerta de un colegio en la localidad de San José de Metán. Se investigan las causas que habían desatado la furia del atacante.

Con el correr de las horas se supo a través del comisario Miguel Velardez, Jefe de Prensa de la Policía que la pelea comenzó cuando un joven acosó con un “piropo subido de tono” contra la hermana del joven de 16 años, que habría tomado la decisión de sacar un cuchillo y herirlo.

Tras el hecho la policía intervino inmediatamente, se asistió al joven herido y se logró identificar al agresor pero aún se encuentra prófugo.