Ignacio Palarik: “La guerra contra la inflación se está perdiendo”

El concejal de la Ciudad de Salta y dirigente social del Movimiento Barrios de Pie, Ignacio Palarik, fue entrevistado por InformateSalta dónde comentó su visión sobre la difícil situación económica que atraviesa el país, “para mi la guerra contra la inflación es una guerra que se está perdiendo”.

En el marco de los anuncios del INDEC respecto a la evolución de los salarios y el bono a jubilados otorgado por el Gobierno de Alberto Fernández, el funcionario local no dudó en criticar: “Vemos a las claras lo que anunciamos que iba a suceder en el marco del acuerdo contra el FMI, que se presentan situaciones de ajuste que cada vez son más contundentes”.

“Con un aumento de los salarios que corre por debajo de la inflación, la verdad que la situación se hace difícil incluso en los mismos informes que el INDEC desarrolla. Más de la mitad de los argentinos corre por debajo de la pobreza”, continuó para luego apuntar en contra de algunas medidas que se tomaron: “Tiene que ver con como han establecido el monto del mínimo vital y móvil y que en definitiva establece que un trabajador que recién comienza y tiene el privilegio de tener un trabajo formal esta por debajo de la línea de pobreza. Hoy un trabajador formal esta por debajo de la línea de pobreza”, esto en el caso de una persona que tiene un empleo “en blanco”, pero “los trabajadores de la economía popular suelen ser los más golpeados por la crisis”.

"Hoy un trabajador formal esta por debajo de la línea de pobreza"

En la misma línea aseguró: “Hoy en una situación que en términos económicos es mucho mas grave (que en la pandemia) lo escucho al ministro Zabaleta hablar de recortar gasto social, me parece que se esta equivocando y ponen en riesgo la paz social. El pueblo argentino no es un pueblo que se resigne a perder derechos y conquistas”.

Algo que se ve cada vez más en todo el país, y que se evidenció con el reclamo al gobierno nacional que se realizó en la Plaza 9 de Julio, es la constante apertura de merenderos y comedores comunitarios “no solamente en barrios populares, ya es una constante en sectores medios. La asistencia del estado viene siendo absolutamente floja, no solamente por el monto ($25 por niño), sino por la calidad de los alimentos que llegan. En muchos casos nos pasa que no nos envían la leche, es una de las cosas más importantes, el azúcar. No incorpora el estado el envío de alimentos frescos, cómo logramos saldar las necesidades nutricionales si no le incorporamos carnes, verduras, lácteos, a la dieta de los chicos”.

"Ponen en riesgo la paz social"

“A mi me parece que lo fundamental en estos tiempos seria poder encontrarnos, mirarnos a los ojos y plantearnos los cientos de problemas que hay en los barrios. Me parece que es una cosa que ha funcionado muy bien durante la pandemia, y que no es algo exclusivo de este momento de la historia, son las redes de trabajo que se han desplegado a lo largo y ancho de la Ciudad, son los primeros receptores de las demandas de los vecinos. En ese marco de articulación me parece que es de donde se comienzan a elaborar las respuestas”, por esto el funcionario consideró que “es imprescindible la voluntad de nuestro pueblo de juntarse y solucionar los problemas”.