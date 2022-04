Estafa piramidal: “No se puede manchar a las instituciones en general sin precisar nombres”

El ministro de Seguridad, Abel Cornejo, se refirió al escandaloso caso de una falsa financiera que operaba en Salta y en la que estarían involucrados efectivos policiales de distintos rangos.

Cabe recordar que el último viernes dos miembros de la Policía de la Provincia de Salta fueron detenidos en el marco de la investigación que lleva adelante la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos. A ellos se le suman otras 7 detenciones fuera de la fuerza.

“Una cosa es que haya oficiales involucrados y otra es que se involucre a la institución y mancharla, sin precisar quiénes están involucrados”

Sobre este punto, el ministro de Seguridad fue implacable al defender la institucionalidad de la fuerza policial. “Hay que separar las personas que cumplen de las que no y ser cuidadoso en el estado de derecho de no señalar institucionalmente a servidores públicos”, insistió.

Pese a su posición respecto de no manchar a la institución, sino de juzgar a los responsables, hasta ahora no hay ningún sumario que apunte contra oficiales de la fuerza. Cornejo aclara: “No hay sumarios porque no sabemos los que están involucrados”.

“Hubiese esperado recibir como ministro las averiguaciones internas administrativas y sumarios en caso de que estén involucrados pero yo nunca recibí eso”

Así como detalla en este punto el ministro, en ningún momento se procedió como legalmente se contempla: “Lo que corresponde que ante casos así se avise al jefe de policía quién es el personal involucrado, darle intervención a Asuntos Internos e iniciar actuaciones administrativas, que van al margen de las investigaciones penales, porque puede no haber condena penal y pero sí sentencia administrativa”.

Ministerio Público

Adentrándose en lo que respecta a la investigación, el ministro marcó: “Creo que si uno investiga una fuerza lo ideal es que otra fuerza ayude a los fiscales”.

En este punto, refirió al caso del Jefe de la Policía del comisionado coadyuvante del CIF, Juan Ramón Miranda, y a su pase a disponibilidad luego de que el Procurador manifestara que permanecerá en el cargo. Cornejo reconoció e hizo referencia al mismo convenio citado por Castiella.

“Hay un dato que se omitió hasta aquí: quien reincorporó a Miranda a la fuerza fui yo. El Procurador me solicitó tenerlo de colaborador, podría no haber ascendido porque estaban divididas las opciones, pero yo intercedí para que ascienda a comisario general. También hay un convenio que yo firmé, que es la renovación de otros convenios de cuando estaba como ministro Pulleiro. Son convenios anuales o bianuales que se firman entre el Procurador y el Ministerio de Seguridad”, explicó Cornejo.

“Se magnificó la situación, me parece que es un hecho que hay que ponerlo en su justo límite”

Para finalizar, negó que haya un conflicto institucional y marcó que no hay motivos suficientes para que haya cambios en la cúpula de la policía. Resaltó su voluntad de colaborar en lo que fuera necesario.