Precios cuidados ¿se ven en las góndolas salteñas?

Hoy el Gobierno Nacional anunció que dará a conocer este jueves la actualización del programa Precios Cuidados. La misma será trimestral, pero estiman que cuente con un aumento del 3% mensual.

Con este panorama, InformateSalta salió a las calles para conocer la opinión de los salteños. Todos los consultados coincidieron con que los precios están por las nubes y que los precios cuidados prácticamente no se ven en las góndolas de los supermercados.

“La verdad que no, ya no se ven esas cosas, porque está todo muy caro y a cada rato suben los precios. Hace tiempo lo veía más, ahora ya no, hay muy pocos y los más económicos, pero no da para más ya”, contestó un hombre al respecto.

A su vez, una mujer indicó que con la jubilación de su marido y ella sin cobrar una pensión por discapacidad, el dinero no le alcanza ni para 15 días. “Bastante, bastante caro. Siempre vacío la góndola de precios cuidados. Está el cartelito pero no hay productos”, dijo.

Por su parte, un hombre que trabaja vendiendo frutas en el microcentro se quejó de los precios suben todos los días. “No voy mucho al super, pero sé que subió todo. No se ve casi precios cuidados. Han comentado en la tele que iban a sacar precios cuidados, pero en ningún momento se vieron. Ponen el precio que quieren, todos los días suben”, expresó.