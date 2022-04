¿Cómo empezar a invertir? Claves para aprender

En tiempos como el actual, donde la situación económica es compleja para todos, donde la pandemia generó niveles de inflación récord en muchos países del mundo, donde la guerra entre Rusia y Ucrania sacudió los mercados, cada individuo busca la mejor manera de cuidar sus ahorros y hacerlos rendir.

Pero así como las herramientas de inversión hoy están al alcance de todos, las posibilidades de ser estafados son muchas y hay que tomar ciertas precauciones a la hora de elegir dónde y cómo invertir. Además, resultaría arriesgado disponer de tus ahorros sin conocimientos previos que te aseguren hacerlo de una manera que no pierdas, por lo que es importante conocer un poco antes de adentrarse en el mundo de las inversiones.

Mucho habrás escuchado sobre la conveniencia de invertir en la bolsa. Si claro que lo es, pero es necesario saber que es recomendable comenzar poco a poco, ir ganando experiencia y conocimiento. Esto para no poner en riesgo tu situación financiera.



Consejos para invertir

Seguramente habrás escuchado hablar de Bull Trap, tendencias para ganarle a la inflación, o leído informes de aquellos supuestos gurúes de la economía que recomiendan dónde colocar tu dinero. Bueno, no todo lo que leas es verdad.

Las bull trap o trampas en Bolsa consisten en comprar acciones en bolsa en papeles cuyo precio está bajando. Luego, como indica la regla, esperarías a que el rebote comience para entrar y en cuanto lo hace, compras. Quizás uno o dos días posteriores te dan ganancias, pero luego ese precio se desploma y terminas vendiendo en pérdidas.

Eso justamente es una trampa de bolsa o “trampa de toros” y dejándote llevar por los impulsos perdiste. Este fenómeno también es muy frecuente en el mercado de las criptomonedas donde los traders con menos experiencia suelen caer en bull traps.

Otro caso es el conocido como Bear Trap o «trampa de osos», donde el precio de las acciones sube de manera inicial, tiene lugar un cambio de tendencia a la baja tras marcar un máximo relativo, y los inversores abren posiciones cortas estableciendo su «stop loss» por encima del máximo anterior. Luego ocurren fuertes subidas generando pérdidas a los inversores bajistas y obligándoles a cerrar sus posiciones.

Como dijimos, es común también encontrar material informativo del tipo “cómo invertir para ganarle a la inflación”, o las "mejores inversiones para no perder". Este tipo de material informativo no siempre contiene datos verdaderos sino que pueden estar orientados a impulsar determinadas inversiones, aunque no siempre el resultado sea el esperado.



Finalmente, existen muchos supuestos gurúes o expertos que hacen rebuscados análisis micro o macro económicos para sugerir dónde depositar tu capital con el fin de obtener los mejores réditos. No todos son confiables, no siempre lo que dicen es objetivo, y muchas veces lo que pretenden es influenciar de manera tal de dirigir tu dinero donde a ellos les conviene.



Por eso es muy necesario adquirir ciertos conocimientos previos para evitar ser engañados o caer en manos de manipuladores de la información.



Una buena manera de hacer escuela en el mundo de las inversiones es por ejemplo la bolsa virtual. Se trata de plataformas web que funcionan como simuladores de la bolsa real, y te permiten crear una cartera de acciones de manera gratuita pudiendo aprender a realizar operaciones (comprar, vender), desde cero hasta ir aprendiendo cómo operan. Todo esto con dinero virtual.

Además de la ventaja de no arriesgar tu propio dinero en un simulador de bolsa, otra ventaja es que puedes aprender a operar. Es muy importante el proceso de ir evaluando de forma práctica cómo funciona y qué conceptos manejar a la hora de invertir en la bolsa de manera real.





El sueño de vivir de inversiones

Es muy habitual conocer historias de personas que han logrado el sueño de muchos, vivir sin trabajar, o mejor dicho, vivir de invertir en base a una rentabilidad obtenida de su propio dinero ahorrado y la habilidad de hacerlo crecer.

Ahora, ¿se puede vivir de las rentas? Si.

Para ello es necesario crear un sistema que genere ingresos pasivos, que te de dinero sin que tengas que estar 8 horas dedicado a él.

Obviamente es posible siempre y cuando se cuente con un capital inicial cuyo monto generará una rentabilidad y ese monto dependerá del nivel o estilo de vida que se quiera llevar.

En conclusión, generar esa fuente de ingresos adicional demanda un conocimiento del mundo de las inversiones, detectar las alarmar y no caer en las trampas de Bolsa como las bull traps y bear traps, conocer qué tendencias del mercado son ciertas y cuáles reportes de especialistas financieros son claves para seguir atentamente y cuáles desechar.