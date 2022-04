Piden prisión para un empresario agropecuario por abuso sexual hacia su hija

El Tribunal de la Sala 6 de Juicio lleva adelante las instancias finales de un caso que puso en vilo a una familia y ocasionó un escándalo en Anta, resulta que un empresario agropecuario y miembro de Prograno, está siendo juzgado por abuso sexual simple en perjuicio de su propia hija. La madre exige una condena de prisión efectiva.

La mujer dialogó con InformateSalta y se mostró muy preocupada y estresada por la situación que atraviesa, destacó el accionar de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual a cargo del fiscal Federico Obeid pero suplicó que “este hombre vaya preso por todo el daño que nos ha causado”.

“Estoy desesperada, quiero que se haga justicia por mi hija, es lo mínimo que merece”.

“En julio del 2019, a tan solo una semana del cumpleaños de mi niña de solo tres años, descubrí el horror y algo que cambió nuestras vidas; la estaba cambiando y ella se metió la mano en el pañal y me dijo que se estaba haciendo masajitos como se los hacía su papá de noche; no lo podía creer y no dudé ni un instante y radiqué la denuncia”, contó.

Si bien explica que en ese momento le envió mensajes al empresario del cual estaba separado hacía ya un año, este solo se remitió a decirle que “yo estaba loca, desde ese momento nunca más se acercó a la nena y no me habló más. Creo que cualquiera que es inocente y se lo acusa de semejante cosa se desesperada busca defenderse, pero nada de esto pasó”.

La mujer, quien pidió el resguardo de su identidad para proteger a sus hijas contó que durante la investigación los psicólogos que atendieron a la víctima y realizaron todos los peritajes concluyeron en: “La existencia de indicadores de abuso sexual en la menor, hoy declaró la psicóloga asistente de mi hija y ratificó la verificación de stress post traumático que tiene, en razón de vivencias sexuales prematuras”.

Finalmente contó que la sentencia se conocerá el viernes y espera que sea de prisión efectiva.