Condenada porque su perro mató: "La guardadora fue irresponsable, no tomó las previsiones"

Este jueves se dio a conocer el fallo de la Justicia salteña en el cual se condenó a la propietaria de un perro el cual escapó de la vivienda donde lo tenían de mascota, atacando a una mujer quien posteriormente falleció producto de la gravedad de las heridas que sufrió.

Al respecto de este fallo InformateSalta se comunicó con la doctora Carmen Céspedes, del Instituto de Derechos Animal del Colegio de Abogados de Salta, quien analizó en profundidad el caso y cómo es el actuar de la Justicia ante este tipo de casos donde hubo irregularidades en el cuidado del can.

Primeramente consideró que la guardadora fue “irresponsable con un animal de raza fuerte, no tomó todas la previsiones de la ordenanza 12.139 que establece para estas razas que debe tener la casa cerrada con los animales dentro de la propiedad, o con bozal y las medidas de prevención si lo saca”, comentó primeramente sin dejar de sumar que el Código Contravencional también estipula reglas para la tenencia y cuidado de estas criaturas.

“Esta señora no implementó las medidas, dejó que el animal entre y salga de la casa sin ningún cuidado o protección, fue así que un día el animal salió, mordió a una persona y las heridas producen la muerte de esta mujer adulta”, aseveró la doctora sumando que en el Código Penal se establece el homicidio culposo por estas negligencias ante la falta de previsiones por parte de los responsables, en este caso de los cuidadores.

“Se tomó al animal no como cosa, sino como algo responsable de la guardadora, por eso ella fue condenada con este fallo que es un precedente, por la irresponsabilidad objetiva y subjetiva que le compete”

Volviendo a la ordenanza municipal, recordó que esta indica los cuidados a aplicar permanentemente en caso de tener pitbulls, dogos, mastín napolitano y otras de las razas consideradas fuertes: deben estar dentro del inmueble, deben haber paredes altas para que no las escalen, salir solamente con correa y bozal, no pueden deambular en la vía pública, entre otros puntos.

“Que se haya condenado a esta mujer por no haber cuidado bien a su animal, marca en la sociedad el paradigma de cuidar mejor a estos animales, no dejarlos sueltos, tomar todas las precauciones para evitar que estos casos sucedan, los perros no son los responsables, son las personas al no tomar las medidas”, sentenció Céspedes para concluir.

“La ordenanza vigente claramente no fue cumplida, hay una infracción de la guardadora, aquí entra la responsabilidad subjetiva de ella; debemos trabajar en la prevención”