Perros agresivos, ¿qué debemos saber de sus razas y cómo actuar ante un ataque?

Muchos fueron los que se asustaron y hasta se horrorizaron con el video viralizado hace unos días, donde se veía a un perro escaparse de sus dueños para atacar y matar a un caniche que pasaba mientras lo paseaban, recalcando la peligrosidad de algunas razas de canes. Sin ir más lejos, InformateSalta estuvo reportando muchas veces casos de perros agresivos y las consecuencias de sus ataques.

¿Qué debemos saber sobre este tipo de animales? ¿Son todos peligrosos por naturaleza? ¿Hay alguna cosa que debamos aprender al respecto? Este tema se trató en el programa Modo Avión de CNN Salta –94.7 MHZ- donde el adiestrador Oscar Gerbán precisó lo que necesitamos conocer.

Primeramente desmintió un mito. “La agresión no es culpa de quien lo cría, el humano ha creado razas genéticamente agresivas, van a atacar por atacar y no hay adiestrador que pueda hacer algo en contra de eso”, sentenció primeramente ejemplificando: “El pitbull es una raza potencial y extremadamente peligrosa, el humano lo creó para matar”.

Si tengo un perro de raza agresiva y ataca, ¿quiere decir que siempre se va a comportar bien? “Si pienso que no hace nada, tengo que agradecer que el perro no sea así porque tiene una carga genética agresiva, lo tienen incorporado”, aseveró aclarando esto con otra postura: “Si tengo un Golden Retriever y lo llevo al campo, va a tener una conducta de pastoreo que nadie le enseñó, eso ya es genético”.

“Si quiero tener una raza potencialmente peligrosa debo aprender de qué se trata, no solo porque me guste, debo estudiarlo, saber qué actividades debe hacer, qué no le gusta”

Consultado sobre cómo actuar si el perro ataca a alguien, a otro perro tal vez, Oscar dio una indicación a tener en cuenta: “Se va detrás del perro, nunca solo, lo ahorco, cuando suelte me quedo ahorcándolo sin que se muera y lo mantengo jadeando, porque si lo suelto puede volver a atacar”, fueron sus instrucciones.