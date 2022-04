Crisis sanitaria en el norte: "Encontraron 1300 niños de bajo peso en Tartagal"

La situación sanitaria en el norte provincial está en el ojo de atención desde hace mucho tiempo, no solo por el estado de salud de los niños sino también por la falta de profesionales que habría en los distintos nosocomios y el malestar de aquellos que ya se encuentran brindando atención de la forma que pueden.

Al respecto de esta situación el diputado provincial Santiago Vargas, dialogó con CNN Salta -94.7 MHZ- donde comentó más detalles del panorama de la atención sanitaria, recalcando que faltan profesionales, denunciando que el Ministerio de Salud rechazó designaciones y que el número de niños en condiciones de irregularidad médica supera los mil casos.

“Estamos preocupados por esta situación que se agrava y se viene acentuando, que no tiene respuestas de quien debe actuar que es el Ministerio de Salud, el norte está muy golpeado por la falta de recursos humanos”, aseveró primeramente el legislador denunciando que le reclamaron al Ministerio por el caso, ya que este rechazó un nombramiento de 13 profesionales al hospital de Tartagal: “El ministro rechazó el pedido, el motivo fue la falta de presupuesto, hay excusas como artículos, una cláusula del presupuesto que le impediría suplantar cargos o designarlos, hay vacantes de médicos fallecidos o jubilados que no van a cubiertos porque el presupuesto se lo impide, eso me lo dijo personalmente.

En este punto el diputado recalcó la gravedad del caso recordando que hay una emergencia sanitaria vigente y que los números están reafirmando el mal estado médico de los chicos por sobre todas las cosas. Para ser más exacto contó que el jueves pudo conocer las cifras de una evaluación por parte de las APS. “De un 25% de las zonas operativas en las que está dividida Tartagal, en ese 25% se encontraron 1300 niños en bajo peso”, sentenció.

“Si uno extrapone y lo multiplica por 4, uno podría esperar que solamente en Tartagal hay 6000 niños vulnerables a enfermedades como diarrea, deshidratación en ese 25% de áreas operativas de Tartagal”, calculó el legislador, sin olvidarse que en Tartagal el hospital debe recibir las derivaciones de localidades linderas como Santa Victoria, General Mosconi y Aguaray, pero cuando ya no pueden atenderlas, deben derivar a Capital.

Vargas subrayó que desde Salud “están al tanto de la situación, tenemos 84 personas que trabajan en APS en el hospital y ellos alcanzan a cubrir el 45% de estas áreas, es decir menos de la mitad de la población, 55% de las áreas no están vigiladas o controladas”.

Con esto y para concluir, el diputado se explayó en la necesidad de medidas pertinentes, necesarias y acordes para dar la solución que la salud en el norte está necesitando. “Uno no está pidiendo que aumente la estructura sino que se la complete, se ha visto disminuida, hay 30 profesionales que no se han cubierto”, finalizó Vargas.

“Si esto continúa así, si sumás la crisis económica, social y sanitaria, esto no tiene buen futuro”