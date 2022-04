Mica Viciconte ganó MasterChef Celebrity Argentina 3

La gran y esperada final de MasterChef Celebrity Argentina 3 dio como ganadora a Mica Viciconte, quien se impuso ante Tomás Fonzi en la definición del reality culinario de Telefe que se emitió este lunes.

Luego de una semana de complejos desafíos y emociones fuertes, este lunes a las 23:10 horas, finalmente llegó a Telefe, la gran final de MasterChef Celebrity, con la conducción de Santiago del Moro.

Evaluados por el jurado más riguroso, conformado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, los dos finalistas, los mejores del certamen: Mica Viciconte y Tomás Fonzi, debieron realizar un menú de tres pasos en 90 minutos.

Menú de Mica Viciconte

Entrada: vieiras gratinadas con salsa mornay, queso parmesano y alioli.

Plato principal: mollejas y langostinos grillados, puré de coliflor y echalotes con reducción de salsa de hongos y ajo.

Postre: cremoso de chocolate 70% con almendras crocantes, salsa de frutos rojos y teja coral.

Menú de Tomás Fonzi

Entrada: bruschetta de morcilla, pera, queso brie, cebolla morada y rúcula.

Plato principal: bife de chorizo wagyu con hinojos y tomates confitados.

Postre: durazno asado sobre un sambayon con crema montada y pistachos caramelizados.

Tras la emoción del momento, Mica Viciconte se expresó en Instagram. "El día que me llegó la propuesta de MasterChef dudé mucho si aceptarla o no porque esto significaba dejar otros trabajos en los que estaba súper cómoda. Me animé porque los desafíos en la vida están buenísimos, porque el que no arriesga no gana".

Y siguió: "Arranqué a competir siempre sabiendo que quería entrar para dejarlo todo y eso implicaba estudio, esfuerzo, dedicación y sacrificio. Y de eso se trata la vida, de seguir y darlo todo... Siempre competí en buena ley y con las reglas permitidas!".

"Gracias a @masterchefargentina @boxfishtv @darioturo @guillermo.pendino por darme esta posibilidad de poder aprender cómo lo hice y encontrar en la cocina un lugar favorito y en el que me gusta estar. Gracias @santidelmoro por tu amabilidad y generosidad, y por ser mí canastero programa a programa. A los tres chef que conocí, con los que aprendí un montón. Fui una privilegiada de poder tener a @donatodesantis @germanmartitegui @dbetular que me enseñaron su conocimiento y su experiencia que es impagable. Admiración por ellos", sostuvo la ganadora de MasterChef Celebrity en su posteo.

Luego, le dedicó un párrafo especial a su pareja y a las hijas de éste con Nicole Neumann. "A @fabiancuberooficial @cubero.indiana @cubero.allegra y #Sienna que me bancaron todo este tiempo con muchas horas trabajadas, con mis momentos de enojo cuando algo no me salía, por esperarme con la comida hecha, por ayudarme con recetas, pero sobre todo, por estar. Y a toda mi familia y amigos que están el día de hoy apoyándome en todo lo que hago. A toda la gente que sigue confiando en mí, gracias una vez más. Ya son muchos los años juntos [email protected]", remarcó sobre sus leales fans.