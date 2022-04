“El Frente de Todos está terminado por el fracaso de la gestión”, reflexionó Urtubey

El ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, estuvo dialogando con la periodista María Laura Santillán por CNN Radio, donde se permitió analizar el presente político de la Argentina permitiéndose opinar sobre el Frente de Todos, el espacio que actualmente gobierna al país.

“La Argentina está en un círculo vicioso y tiene que salir. Voy a colaborar para que los que pensamos de esta manera tengamos una opción diferente. No significa que seré candidato y no sé qué sucederá, pero se necesitan opciones distintas”, manifestó primeramente el también ex candidato nacional.

En cuanto al FDT, Urtubey no dudo en ser crítico al manifestar que “el Frente de Todos está terminado por el propio fracaso de la gestión, no hay un programa de gobierno; la Argentina no tiene un modelo económico y los impuestos son para un gasto público descontrolado”.

“La convivencia entre argentinos está deteriorada y hay que recuperar confianza”

Por otra parte, el ex gobernador comentó sobre la reunión que mantuvo junto al gobernador jujeño Gerardo Morales, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, el expresidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el diputado y exministro del Interior, Florencio Randazzo, al diputado Rogelio Frigerio, entre otras personalidades políticas.

“Pasa a ser una novedad que gente que piensa distinto comparta una mesa y converse; está esa cosa de no entender que nuestra fortaleza es pensar diferente y construir un proyecto común”, expresó.

Por último resaltó que anteriormente en Argentina ya hubo acuerdos políticos pero que estos no necesariamente anticipan algo bueno para el país. “En este caso, el planteo es identificar las cuestiones estructurales sobre los que tenemos que ponernos de acuerdo. Más que acuerdo de políticos, necesitamos un acuerdo de políticas en común”, concluyó Urtubey.