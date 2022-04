Villada sobre la eliminación de las PASO: “Es una discusión que hay que dar”

En la Cámara de Diputados de Salta dos iniciativas prevén cambios en el sistema eleccionario. Una busca eliminar definitivamente las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el otro, sustituir el voto electrónico por el sistema de boleta única de papel.

En este sentido, el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, adelantó que convocará a los partidos políticos para conversar sobre el tema. “Es una discusión que hay que dar. El lunes me voy a reunir con la Unión Cívica Radical para hacer un proceso ordenado del conocimiento de cuáles son las posiciones, que no va en la simpleza de decir estoy de acuerdo o no. Tenemos que hacer un debate más profundo”, dijo por FM Profesional.

El funcionario provincial consideró que aquellos que no quieren que sigan las PASO, deberían pensar en otra alternativa. “Las elecciones primarias surgieron a partir de ser una alternativa para las elecciones internas que antes tenían los partidos y que estaban regidas por una ley. Tenían sus normas. Y esto obedecía a que la gente quería más transparencia. No es tan sencillo agarrar y decir PASO no”, aseguró.

Por otro lado, Villada aclaró que con estas reuniones no se pretende reemplazar la discusión dentro del ámbito legislativo, pero sí aunar criterios.