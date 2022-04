Desesperada búsqueda de una parejita de adolescentes en Güemes

Desde el jueves pasado, familiares de Melani Miranda y Esteban Aranduca, iniciaron una intensa búsqueda entre amigos y conocidos de General Güemes, luego de que la parejita no retornara del colegio secundario al que asisten ambos.

Melani de 14 años y Esteban Santiago Aranduca de 15 años habrían decidido escapar juntos, esto dicho por la madre del joven. Ante toda esta situación las familias de ambos radicaron la denuncia policial.

En cuanto a Melania se informó en la denuncia que al momento de su desaparición vestía camiseta térmica color fucsia, campera de jeans color oscura, pantalón tipo chupín color negro, zapatillas deportivas color negro, y llevaba una mochila grande de color rosa. La joven tiene contextura física robusta, cabello largo, tez moreno oscuro, ojos marrones, altura aproximada 1,67 metros.

El joven es de contextura delgada, tés clara, altura 1,50 metros, cabello corto negro, con costados rapado. Vestía buzo con capucha de color negro, pantalón jeans azul con desflecado en las rodillas, zapatillas negras, barbijo negro liso, mochila negra con rojo, en la que llevó una campera color roja con gris, remera celeste, dos pares de zapatillas blancas ya que faltan de la casa esas prendas. Además, reportó que le faltan $7000, no llevó su DNI y si tendría su celular

InformateSalta dialogó con la tía de la menor quien dijo que hasta este mañana no se tenía la ubicación de la parejita. "No tenemos novedades todavía. Van al mismo colegio, él va a un curso más. Nos dimos cuenta porque ella llega a la 1.40 pero eran las dos de la tarde y no venía y salimos a buscarla, pensando que se había quedado en la plaza con amigas" contó.

Siguiendo el relato Mariela contó que la madre del chico dijo que "se habían escapado. Entramos a buscarlos y no lo encontramos en toda la noche. Nos dieron diferentes informaciones donde podían estar, incluso fueron a la casa del padre del chico, dónde se apuntó en primera instancia pero no estaban allí.