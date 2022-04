Picante cruce entre Viviana Canosa y el joven de Salta que difunde la ropa sin género

Al parecer Viviana Canosa no le da descanso a sus ganas de hacer represión mediática. Más allá de sostener una teleaudiencia fiel que todas las noches sintoniza su programa, nadie puede negar que la agudeza de sus comentarios y opiniones son parte de la fama que cosecha.

En este caso, Canosa puso su mirada en un joven de Salta que desde hace un par de semanas comenzó a tener visibilidad por su forma de vestir, bajo el lema de que la ropa no tiene género.

Martín Cheitt (@marttcheittn, en Instagram) fue blanco de las críticas de la mediática que durante un flash "informativo", le dedicó casi un minuto al salteño.

"Hablando de cosas locas, mirá a este hombre con polleras que les encanta a las chicas verdes....mamadera", dijo mientras en el canal mostraban imágenes de Martín.

"No te cruces con Moyano en la cancha de independiente porque te las vas a ver complicadas, no te tomes el (tren) Roca o el Sarmiento a las 6 AM porque la veo difícil", lanzó sarcásticamente.

"Estamos todos deconstruidos', dirían las chicas de pañuelo verde, quienes no llamaron a la sobrina de Alperovich (el ex gobernador tucumano acusado de abuso sexual)", continuó y finalizó: "esto es el resultado de muchos talleres de masculinidades. Flaco no salgas a la calle así porque la vas a pasar para el traste".

La respuesta de Martt

Las repercusiones por los dichos de Canosa no tardaron en llegar a oídos de Martín, quien reconoció que no vio la nota en vivo sino que sus amigos le comentaron lo sucedido. Cuando accedió al video le sorprendió cómo la conductora arremetió contra él, con un discurso donde critica su libertad.

“No me gustó que me haya metido en una bolsa política, yo no incentivo nada de eso, no me incluyo en sector político. Es un discurso controversial el que usa”, explicó le joven.

“Mi arma es la moda, la moda es mi pasión, estudié moda y es con lo que puedo defenderme. Me gusta expresarme, jugar con los estilos”

“Yo me pongo lo que quiero, mi lema es ser libre, que cada cual elija cómo vestirse con algo que refleje su personalidad o su comodidad. En Europa hace más de 5 años no dividen la ropa por género, solo por talles”, comentó Martt en su paso por Luciano Comunica.

El joven reconoce que su forma de vestir puede ser llamativa y que entiende que la gente se asombre, pero no da oídos a las ofensas que le escriben en redes. “Las criticas constructiva las tomo y las recibo, las destructivas las aparto porque es gente que no conozco y es penoso que juzguen sin conocerme”, finaliza.