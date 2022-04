Tras los problemas, UTA pidió disculpas por el paro y definen su continuidad

Se vive una jornada atípica en la ciudad de Salta y en gran parte de la provincia, debido al paro de los trabajadores de colectivos y de la UTA quienes, a diferencia de Buenos Aires donde se acató la conciliación obligatoria, aquí las actividades diarias se vieron alteradas.

En ese sentido el secretario general de la UTA Salta, Miguel Barrera, habló con InformateSalta donde señaló que aquí se prosiguió con la medida de fuerza al no recibir ninguna notificación formal de la conciliación, sin confirmar cuándo se levantaría el paro, pero también pidiéndole disculpas a la gente como así que se pongan en su lugar.

Primeramente indicó que a ellos no les llegó ningún aviso de que debían suspender el paro. “A nosotros no nos notificaron formalmente y decidimos llevar adelante (el paro) como lo habíamos programado junto a los otros secretarios del interior, no nos comunicaron de Buenos Aires, nunca nos llegó nada”, recalcó.

En cuanto a la continuidad de la medida, dijo que las próximas horas serán decisivas para determinar si sigue por 24 horas, por 48 horas o si se levanta. “Nosotros lanzamos el paro por 48 horas, si en el transcurso nos llaman de Buenos Aires y nos dicen que se levante o llega la conciliación, seguramente vamos a acatar”, planteó como posibilidad.

“Si hay una conciliación, si nos la envían, es posible que nos reunamos y levantemos la medida pero no puedo asegurar nada”

Posteriormente, Barrera se disculpó por los inconvenientes ocasionados pero al mismo tiempo reclamó a la sociedad que se pongan en el lugar de los choferes ya que ellos también deben de manifestarse.

“La sociedad nos debe entender, cuando para otra actividad nosotros no salimos a decir los perjuicios que causan a los trabajadores de UTA, tratamos de acompañar siempre pero también deben entender que esta es la única manera para que lleguemos a cerrar paritarias, que nos escuchen los gobiernos”, enfatizó.

“Le pedimos disculpas a la sociedad pero nos deben entender a los trabajadores del volante”