Outes respaldó al ministro Cornejo y adelantó que le pedirán que revea su renuncia

De forma sorpresiva, el doctor Abel Cornejo anunció que le presentó en la mañana de este miércoles su dimisión al frente del Ministerio de Seguridad y Justicia al gobernador Gustavo Sáenz, agradeciéndole la confianza por haberlo elegido para estar cartera, prefiriendo dar un paso al costado.

Sin embargo desde el Gobierno de la Provincia salieron a aclarar que no estaban al tanto de una presentación por parte de Cornejo renunciando al Ministerio, que hasta este mediodía no habían tenido alguna reunión, pero reafirmando el respaldo de todo el equipo que conduce Gustavo Sáenz hacia el funcionario.

“Quiero aclarar que oficialmente no hemos tomado conocimiento de la renuncia del doctor Cornejo”, declaró el coordinador de Relaciones Políticas, Pablo Outes, en diálogo con FM Aries donde agregó: “No hubo una reunión del ministro con el gobernador que corresponde”.

Del mismo modo rescató su perfil, su labor, su historial y su compromiso. “El doctor es un funcionario con muchos antecedentes buenos, fue puesto porque entendemos que tiene una visión que la provincia necesita en Seguridad y Justicia, bajo ningún punto de vista para nosotros existió una denuncia o un rumor, si algo así existiera, el diputado debe seguir por el marco de la Justicia, el resto en política barata”, manifestó.

Esto es sobre las acusaciones que hizo el diputado provincial Gustavo Orozco en la sesión de la Cámara Baja durante la sesión de este martes. “El ministro fue puesto por su capacidad, no tiene antecedentes, no hemos puesto nunca en duda esto, vamos a tener una reunión con el presidente de la Cámara, esto no puede estar ocurriendo, desprestigia, no es el ámbito para hacerlo, si eso existiera debe estar la Justicia como el primer lugar y sobre esa línea vamos a trabajar”, enfatizó Outes.

“El doctor cuenta con todo el apoyo del gobernador, el ministro siempre contó con todo el apoyo del gobernador y de todo el equipo que acompaña a Sáenz, lo sigue teniendo y lo seguimos acompañando”, recalcó para concluir.

“El diputado deberá acreditar o demostrar lo que dice, el doctor Cornejo fue seleccionado por su capacidad, es una persona de amplios antecedentes en materia de la justicia”