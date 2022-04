Cornejo ratificó su renuncia y explicó las razones: "Se atravesó un límite"

Tras su sorpresiva dimisión al frente de la cartera de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, explicó que, entre las razones, no se sintió acompañado por los diputados del bloque oficialista luego que el legislador de Rosario de la Frontera, Gustavo Orozco, lo acusara de diferentes hechos.

“Lo que ha sucedido anoche me parece muy grave, hay que decir las cosas en la cara, si uno integra un proyecto de gobierno, hay que defender a los funcionarios y que no se le pueda decir cualquier barbaridad”, expresó.

En el mismo sentido, indicó que la gota que rebasó el vaso fue el silencio de los legisladores tras el agravio sufrido. “Cuando se atraviesan límites que afectan la dignidad de las personas hay que tomar decisiones drásticas”, manifestó.

Al ser consultado acerca de la posibilidad de rever su decisión, aclaró que “las personas de bien no hace falta que agreguen el término “indeclinable”, dejando en claro su postura. “Es una decisión que se toma, a mí no me gusta ver sufrir a mi familia sobre todo cuando estoy yo de por medio”, apuntó.

Para finalizar, cargó contra Orozco, a quien pidió investigar por un cúmulo de causas.