Productores recorren kilómetros buscando gasoil y temen perder las cosechas

Una preocupación por estos días es la falta de gasoil y de nafta en Salta, con la imagen de estaciones de servicio con largas filas de autos tratando de mantener su provisión, mientras que en algunos lugares estos combustibles ya escasean o no hay.

En ese contexto hay cierta alarma por parte de los productores agropecuarios quienes, al no contar con el gasoil que requieren para las maquinarias y ante la llegada del invierno, temen perder sus cosechas, recorriendo largas distancias en busca del recurso que no encuentran. Así lo aseguro Fernando Ortiz, productor agropecuario de hortalizas, frutas tropicales y exóticas en Colonia Santa Rosa.

“Hoy fue un día frustrante, en la mañana recorrí 130 kilómetros con medio tanque que me quedaba en mi vehículo tratando de buscar en todas las estaciones de servicio de acá de la zona que, va desde Yuto hasta Embarcación”, comenzó el relato del mal momento que viven.

“Recorrí nueve estaciones de servicio, inclusive fui a un lugar donde siempre venden gasoil de manera precaria y tampoco había. Estaba dispuesto a pagar hasta $180 el litro, porque para mí perder esta semana es perder el año, ya que si dejamos que entre el invierno ya no podremos progresar con el cultivo”, agregó en su testimonio que reproduce el diario Perfil.com.

“Estoy atado de pies y manos”

Es que no solo no encuentran gasoil, sino que el poco que les queda se les agota conforme pasan las horas, mientras buscan reponer el combustible sin encontrar más. En medio de esta “misión imposible”, entre productores se llaman entre ellos para saber dónde pueden ir, dónde pueden abastecerse e inclusive si se pueden prestar algunos litros.

“Estoy hablando con un colega en este momento para que me preste 10 o 15 litros de su vehículo que me permitan ir a mí a recorrer la zona a ver dónde consigo combustible, primero me toca llamar y hacer cálculos porque no me puedo mandar a la de Dios porque corro el riesgo de no poder regresar si no consigo”, explicó las tratativas y las complicaciones.